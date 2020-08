Baleares es la comunidad con menos enfermeros por persona de España

Baleares es la comunidad con la ratio de enfermeros por persona más baja de España. En las islas hay 5,5 enfermeras por mil habitantes mientras que en el resto de España hay 5,8, según explica María José Sastre, presidenta del Colegio Oficial de Enfemería de Baleares (Coiba).

A su vez, España cuenta con la ratio de enfermeros más baja de Europa, en otros países están «entre 16 o 17». «Con una pandemia no son suficientes», asegura Sastre. La enfermera explica que el problema se encuentra en la formación y falta de profesionales en las Islas. «Si no aumentan las plazas en la universidad dentro de siete u ocho años no tendremos sanitarios», asegura.

La falta de enfermeros influye también en el trabajo de los rastreadores de COVID-19 que están desempeñando durante los últimos meses. «Rastrear no es fácil y las enfermeras hacen muy buen trabajo en el centro COVID y en los centros de salud. La parte de entrevista y el seguimiento lo tienen que hacer el personal sanitario, sí que es verdad que hay una parte administrativa que ahora estamos haciendo que podríamos tener ayuda para descargarnos, un gestor de flujos que nos permita a cada profesional hacer nuestra tarea», explica Sastre.

Desde Coiba discrepan con las declaraciones de la gerencia de Son Llàtzer y aseguran que el trabajo de enfermería «es importante». «La falta de personal en los hospitales requiere una distribución de recursos hasta que se acaben las vacaciones», reclaman.

Por otra parte, el Govern sigue formando a nuevas rastreadoras y el lunes empezará un curso acreditado, elaborado por Salut Pública y Atención Primaria, para un grupo de 30 personas. El objetivo es llegar a 250 formaciones por si fueran necesarias.