Salut negocia con el hotel Palma Bay para acoger a asintomáticos

La Conselleria de Salut está negociando con el hotel Palma Bay para que pueda acoger a personas asintomáticas con COVID-19. Actualmente el hotel está abierto al público y aloja a turistas.

Cabe recordar que esta infraestructura turística se medicalizó durante el pico de la pandemia. No obstante en esta ocasión no sería necesario medicalizarlo, ya que los enfermos a los que acogería no lo requieren al ser asintomáticos.

El IB-Salut busca infraestructuras junto a Afers Socials para acoger a pacientes con este tipo de perfil, aunque también está negociando la reapetura del hotel Meliá Palma Bay.

Un total de 31 pacientes ingresados en el Hospital Sant Joan de Déu lo están por motivos sociales, no clínicos. Son personas que sin presentar síntomas de la COVID-19, necesitan un aislamiento controlado.