Los expertos piden cuarentena para viajeros de zonas de riesgo pero el Govern la descarta

El comité autonómico de expertos recomienda que se establezcan cuarentenas para los viajeros procedentes de zonas de alto contagio, ya sean nacionales o internacionales, como medida para evitar que se extienda la enfermedad. La propuesta se planteó en una reunión de urgencia celebrada este pasado sábado en la que también se solicitó el aumento de los controles en puertos y aeropuertos.

La petición debía trasladarse al Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha quedado finalmente descartada por decisión expresa de la presidenta Armengol debido a sus importantes consecuencias económicas y a la complejidad de ponerla en marcha. Hay dificultades para decidir qué es y qué no es zona de riesgo y de discriminar a los pasajeros que llegan en estos aviones, pero que pueden residir en zonas de menor contagio.

Más controles

La propuesta no se incorporará al documento que se presentará al Ministerio de Sanidad, pero la intención del Govern sí es incidir en los controles. Se pedirá que se reanuden los controles sanitarios en puertos y aeropuertos de las islas a pasajeros procedentes de otras comunidades autónomas y del espacio Schengen, sin excluir la posibilidad de solicitar que esos controles se apliquen también en origen.

El Govern pedirá que se realicen campañas informativas en las que se desincentive la movilidad en caso de que existan síntomas, especialmente en aquellos territorios que presentan una incidencia muy elevada de la enfermedad.

Con el objetivo de facilitar la operativa de estos controles por parte de la Comunitat, los expertos recomiendan poder acceder a la herramienta de digitalización de los cuestionarios a viajeros utilizada por Sanidad Exterior, con la finalidad de asegurar la coordinación de ambos sistemas.

Otra de las propuestas planteadas por el comité de expertos que quedará recogida en el documento que presentará el Govern es la puesta en marcha de una herramienta digital con sistema de código QR de rastreo de contactos que apoye la labor realizada por los equipos de rastreadores, bien directamente desde Baleares, bien desde el Ministerio de Sanidad.

Este sistema se recomienda especialmente para lugares de afluencia elevada de personas, como el transporte público o el ocio nocturno. Otra de las medidas propias que tomará el Ejecutivo autonómico es el aumento del número de rastreadores, que pasará de 150 a 400 tras un periodo de formación.

Avionetas y yates

Los expertos también proponen que se realicen campañas de concienciación en puertos privados donde amarran yates y veleros y en la zona de los aeropuertos reservada a las avionetas para incidir en el mensaje del uso de la mascarilla, distancia de seguridad y contactar con un profesional sanitario en caso de que se note algún tipo de síntoma.

La Conselleria de Salud ya ha realizado un total e 169.679 test a los ciudadanos de Baleares

Por otra parte, Més per Menorca envió ayer un comunicado en el que pide que se realicen controles sanitarios a todos los turistas que entren en las Islas y que no pueda entrar quien no presente una PCR negativa hecha, como máximo, siete días antes de iniciar el viaje. Esta sugerencia entronca con la que hizo la semana pasada la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, quien si bien no se mostró en contra del uso obligatorio de mascarilla sí que exigió a las instituciones autonómicas y estatales más medidas de control.