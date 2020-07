La policía multará desde este lunes con hasta 100 euros a quien no lleve mascarilla

Quien a partir de este lunes decida que hace demasiado calor para salir con mascarilla y salga a pasear sin este elemento de protección se expone a una multa de hasta 100 euros. La norma sirve para residentes y para turistas y la Policía Local vigilará desde este lunes para que se cumpla a rajatabla.

Las conselleres d’Administracions Públiques i Modernització, i de Salut i Consum, Isabel Castro y Patricia Gómez, respectivamente, remitieron la semana pasada una circular informativa a todos los cuerpos de policía local donde se detallan los criterios de actuación en caso de que detecten estos incumplimientos.

Los criterios que marquen los policías serán fundamentales para que la multa sea de 25, 50 o 100 euros, que es la gradación fijada por ambos departamentos. Los policías levantarán un acta y una de las circunstancias que se tendrán en cuenta para poner una multa más leve o más elevada es si ha habido reincidencia.

Las condiciones

Entre los factores que se tendrán en cuenta está el lugar donde se produce la infracción, si es un sitio público o privado, así como el número de personas afectadas por el incumplimiento y las circunstancias, que pueden tener que ver con la respuesta que den los sancionados a la policía

Será fundamental si se aprecia intencionalidad en la comisión de la infracción, según consta en un comunicado del Govern. La policía deberá hacer constar la respuesta que se ha dado al requerimiento, la persistencia o no en la comisión de la infracción y la eventual negativa al cumplimiento de la obligación de llevar mascarilla. Será clave la reiteración, la reincidencia en la comisión de la infracción, en caso de que se tenga constancia.

La obligación de llevar mascarilla tanto en sitios públicos como privados está en vigor desde el pasado lunes, pero durante toda la semana pasada no se pusieron multas porque el Govern prefirió hacer una labor de pedagogía entre la población para dar a conocer esta medida.

La mascarilla ya es obligatoria siempre y en todas las circunstancias, con algunas excepciones. La más llamativa es que no será necesario su uso por los paseos marítimos de los municipios de Baleares. Tampoco será obligatoria llevarla cuando se esté en la playa o en la piscina, algo que no sucede en Andalucía, por ejemplo. Allí sí es obligatorio llevarla incluso en la playa.

Fumar y comer

En principio no se tendrá que llevar la mascarilla mientras se fuma, si bien la recomendación obvia de la consellera de Salut, Patrícia Gómez, es que no se fume. Tampoco deberá llevarse mientras se come un helado por la calle, por ejemplo.

Algo más discrecional es qué deberá hacerse en los bares y restaurantes. En principio, todo el mundo debe acceder a estos recintos con las mascarillas y se las podrá quitar en el momento de comer y beber, pero más dudas hay cuando se habla de la sobremesa. Una de las excepciones lógicas más curiosas es que quedarán exentos del uso de mascarilla quienes toquen un instrumento de viento.

Baleares fue la segunda comunidad autónoma, por detrás de Cataluña, que impuso la obligación de llevar mascarilla en todo momento. El ejemplo de Cataluña y Baleares cundió y la mayoría ha tomado la misma decisión con la excepción de Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Canarias.