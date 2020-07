Los turistas aceptan la mascarilla

El uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos también es una realidad para los miles de turistas (antes millones) que visitan Baleares en verano y que se han tenido que adaptar a la nueva tesitura sanitaria. Todos los consultados ayer por este periódico conocían la obligación de llevar la protección. Sus vacaciones en Mallorca estarán condicionadas por los protocolos de seguridad. Sus vacaciones serán diferentes, con recuerdos fotográficos muy singulares.

Este martes al mediodía paseamos por las calles Jaume III y el Passeig des Born del centro de Palma para comprobar cómo los turistas se han adaptado a esta parte de la nueva normalidad. La respuesta fue buena, aunque costó que se pararan un momento para valorar esta medida extraordinaria. Todos ellos, a excepción de una pareja francesa que comía unos bocadillos en un banco del Born, llevaban la mascarilla de seguridad, y achacaron al sentido de la responsabilidad su uso sin excepciones.

La única asignatura pendiente fue el cumplimiento de la distancia social, algo complicado en la ‘Milla de Oro’ por la gran afluencia de personas que paseaban por allí ayer al mediodía. Por ejemplo, un grupo de ocho jóvenes ocupaba uno de los bancos de es Born, y se observaban algunas aglomeraciones en Jaume III.

En definitiva, los turistas españoles y extranjeros están informados de que hay que llevar mascarilla, una arma eficaz para prevenir el coronavirus. Y ni la pereza ni el calor de un mediodía de julio les hizo desistir de utilizarlas.

David Román, Ecuador: «Llevar la mascarilla es mirar por el bien común»

«El uso obligatorio de la mascarilla me parece bien dada la coyuntura que estamos viviendo. Con calor agobia un poco pero, al final, llevar la mascarilla es mirar por el bien común de la gente que vive con nosotros. Si me preguntas si vale la pena, te digo que sí, porque es necesario».

Marina Malo, España (turista de Barcelona): «Mejor usar la mascarilla obligados que un rebrote»

«Es lo que toca y es muy lógico que la tengamos que llevar. Estamos viendo que hay rebrotes y mejor que nos la pongamos de manera obligatoria que haya otra vez una crisis sanitaria. He llevado la mascarilla en la calle desde el primer día porque es imposible mantener la distancia».

Ivo Denod, Francia: «En Francia, la gente no es consciente de la gravedad»

«Me parece buena idea que sea obligatorio el uso de mascarilla en la calle. En Francia no es obligatorio, cosa que me parece mal. La mayoría de la gente no está suficientemente preocupada acerca de los peligros de la pandemia. Si la gente no usa mascarilla habrá más personas enfermas».

Alen Petersen, Dinamarca: «La estrategia danesa no utiliza mascarillas por ley»

«Me parece bien utilizarla la mascarilla. La estrategia que lleva a cabo mi país pasa por mantener las distancias y un alto nivel de exigencia de aseo personal, como lavarse las manos varias veces al día. Pero no existe la obligatoriedad de usar la mascarilla en los lugares públicos, como aquí».

Pauline Piagé, Francia: «Cuando veo que la gente la usa me siento segura»

«Usar las mascarillas es una buena idea si ayudan a prevenir el contagio. Yo las uso siempre, pero no ahora porque estoy comiendo. Cuando veo gente que las utiliza me siento más segura. Tanto mi familia como todos mis amigos las usan. En Francia pasan más del tema».

Paula Alba, España (turista de Ciudad Real): «La verdad, no cumplo la obligación a rajatabla»

«Es lo que hay. Estamos en pandemia. Veo normal que sea obligatorio. Si no, cada uno haría lo que quisiera y habría más contagios. Tanto yo como mis amigos no cumplimos a rajatabla, pero me parece bien que sea obligatorio el uso y las multas si no se cumplen las normas».

Yebbel Yul, Dinamarca: «No conozco a nadie con coronavirus en mi país»

«Estoy tranquilo porque no conozco a nadie de mi círculo cercano que esté padeciendo coronavirus en mi país. Me parece bien que sea obligatorio el uso de la mascarilla, así frenamos el virus. Es de lo poco claro que tenemos en una pandemia de la que sabemos tan poco».

Christian Martin, Alemania: «En Alemania la gente sabe donde usarla y dónde no»

«Me parece bien que sea obligatorio llevar mascarilla. En Alemania solo es un deber en las tiendas y en los trenes o en los autobuses. Yo la uso siempre. No creo que lo pongan como un deber obligatorio porque todo el mundo sabe en qué lugares usarla y en cuales, no».