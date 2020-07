La escuela concertada desoye a la Sindicatura y no entregará sus cuentas

Los representantes de la escuela concertada aseguraron este lunes que no entregarán sus cuentas a la Sindicatura, tal como les pide este organismo para poder controlar los cobros que realizan por las actividades extraescolares.

El asesor jurídico de Escola Catòlica, Marc González, señaló que este organismo de fiscalización no es competente para controlar las cuentas de la escuela concertada y señala que toda su actividad es correcta y ya está controlada por la Conselleria d’Educació y por Intervención de la Comunitat.

González explicó que el control de los fondos públicos corresponde a Intervención, no a la Sindicatura, que en su opinión es un «organismo político» no técnico. «No tenemos ningún inconveniente en que nos auditen y, de hecho, hace tres legislaturas ya lo hicieron, pero, si quieren hacerlo, debe ser el organismo correspondiente», dijo González.

Hace unos meses

Explicó que la Sindicatura realizó esta petición hace unos meses, pero ya le enviaron un escrito en el que le comunicaban que no facilitarían la documentación porque los colegios concertados no son instituciones públicas, por lo que no están sometidas al control de la Sindicatura.

«No tiene ninguna competencia sobre nosotros y, sin el respaldo de la ley, no podemos darle documentación que vulneraría la Ley de Protección de Datos», señaló.

Aseguró que, a principio de año, enviaron esta respuesta la Sindicatura y no han vuelto a tener noticias de este organismo, por lo que ahora les extraña que los responsables del órgano de control aseguren que tienen de plazo hasta este mes para entregar los papeles.

Desconfianza interna

El asesor jurídico de Escola Catòlica insistió en que la Sindicatura debe controlar a la administración, pero no a entidades privadas como la suya y atribuyó esta auditoría a la «desconfianza» que existe entre el organismo de control y la Conselleria. También consideró «llamativo» que las dudas que se plantean sobre las actividades extraescolares de la escuela concertada no se planteen en la escuela pública, donde se aplica un sistema similar.

La «tontería» de las actividades extraescolares por horas

El asesor jurídico de Escola Concertada consideró una «tontería» que la Sindicatura pretende que los padres apunten a sus hijos a las actividades extraescolares por día.

Recordó que el sistema de las actividades extraescolares ya está regulado por ley y es dinero que aportan las familias con el control de precios por parte de Educació.