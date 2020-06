Estos son los hoteles abiertos en Mallorca este mes de julio

De manera muy pausada se va reactivando el turismo en Mallorca. Una de las mejores opciones de este verano es disfrutar de la Isla y aprovechar unos días para relajarse en algunos de los hoteles abiertos.

Únicamente cerca de la cuarta parte de toda la planta hotelera tiene previsto abrir sus puertas este verano. A continuación, les detallamos algunos de los que ya han confirmado su apertura a principios de mes.

- Melià Hotels International abrirá Meliá Palma Bay, frente al Paseo Marítimo, y en la zona de Calviá, Meliá Calvià Beach será el primero en inaugurar la temporada. Otro de los hoteles que abrirá la compañía será el Hotel de Mar, perteneciente a la marca Gran Meliá y miembro del grupo The Leading Hotels of the World. Asimismo, la compañía prepara la apertura de Sol Cala d'Or, en la costa sureste de Mallorca.

- Hipotels abrirá a partir del 3 de julio Hipocampo Palace, Playa de Palma Palace, Cala Millor Park, Dunas Cala Millor y Mediterráneo Club.

- Protur tiene previsto abrir este mes varios hoteles en la Isla, concretamente el Protur Safari Park Aparthotel, Protur Naisa Palma, Protur Biomar Gran Hotel & Spa, Protur Floriana Resort Aparthotel, Protur Atalaya Apartamentos y la Residencia Restaurante Son Floriana.

- La cadena RIU, que han participado en el plan piloto, abrirá RIU Bravo, Concordia, Festival, Playa Park y San Francisco.

- El Grupo Piñero ha anunciado que abrirá Bahia Principe Sunlight Coral en la Playa en Palma.

- Be Live Hotels, la cadena hotelera de Globalia, reabrirá el Be Live Adults Only Marivent, de cuatro estrellas, y el Be Live Collection Palace de Muro, de cinco estrellas.

- Viva Hotels tiene previsto abrir el Viva Golf Adults Only, Viva Blue, Viva Cala Mesquida y Viva Sunrise.

- La cadena Barceló abrirá el hotel Formentor.

A la lista se puede sumar otros hoteles así como vaya avanzando el mes y las reservas.