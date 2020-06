Meliá abrirá diez hoteles en Baleares a partir de este miércoles

Meliá Hotels International ha informado de que, a partir de este miércoles, comenzará a abrir diez hoteles en Baleares con el objetivo de reactivar el empleo y las Islas como destino turístico.

En una nota de prensa, la compañía hotelera ha señalado este lunes que, una vez finalizado el estado de alarma y reabiertas las fronteras con los principales mercados emisores de Europa, ha planificado una reapertura escalonada de sus hoteles.

En Mallorca, Meliá abrirá el hotel Meliá Palma Bay, frente al Paseo Marítimo, y en la zona de Calviá, Meliá Calvià Beach será el primero en inaugurar la temporada. Otro de los hoteles que abrirá la compañía será el Hotel de Mar, perteneciente a la marca Gran Meliá y miembro del grupo The Leading Hotels of the World. Asimismo, la compañía prepara la apertura de Sol Cala d'Or, en la costa sureste de Mallorca.

En Menorca, el hotel Meliá Cala Galdana y Sol Milanos Pingüinos estarán abiertos a principios de julio.

Con respecto a Ibiza, la compañía pretende abrir todos sus hoteles el mes que viene. El primero en volver a operar será el Sol Beach House Ibiza, en Santa Eulalia del Río. En la segunda quincena de julio, abrirá el ME Ibiza, también perteneciente al grupo de The Leading Hotels of the World.

Desde la compañía hotelera han señalado que si las condiciones son favorables, a partir de agosto se retomará la actividad en más hoteles de Baleares.