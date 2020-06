Fallece Jorge Mogollón, el padre que luchó en la calle por la custodia de sus hijos

El pasado viernes falleció en Palma a los 52 años, tras una larga enfermedad, Jorge Mogollón, que se dio a conocer por la lucha titánica y a contracorriente que llevó a cabo por sus hijos en 2004.

Los pequeños quedaron bajo la custodia de su madre, por entonces problemática y con dependencias. Mogollón decidió ir a dormir cada noche delante de la casa familiar, en el interior de su coche, un hecho sorprendente del que dio cuenta Ultima Hora. «El coche es un lugar incómodo en el que no puedo dormir a gusto -explicaba él-, pero no me queda más remedio que amoldarme. Pero lo peor de todo esto es que juez otorga la custodia de los niños a la madre. Y se la otorga porque está llevando a cabo un tratamiento de desintoxicación. Sólo por eso».

Aquella situación extraordinaria era aún más complicada porque la precaria situación económica de Jorge. Al final, el caso no se resolvió a su favor.

Jorge Mogollón era un luchador y defendió su caso con vehemencia. Fue vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de les Illes Balears (APFSIB). A decir de sus amigos, «si a día de hoy Baleares es una de las comunidades que más custodias compartidas otorga , es gracias a la labor de personas como Jorge».

Hace unos años conoció a Eva, con quien se casó e inició una nueva vida. «Ella curó sus heridas. Conoció el amor de verdad, le mostró el otro color de la vida, pero el dolor y lucha a la que se había sometido durante tantos años, lo habían ya envenenado y tuvo que empezar a luchar con otro mal que ésta vez se había instalado en su interior. Hay enfermedades que ni siquiera los luchadores espartanos pueden combatir», explica su amigo Ramón Llabrés Cruz.