El Meliá Palma Bay reabre sus puertas el 1 de julio

El hotel del Palacio de Congresos, el Meliá Palma Bay, reabrirá sus puertas este miércoles, día 1 de julio, tras estar cerrado desde mediados de marzo.

«El hotel, que cuenta con 250 habitaciones, iniciará su actividad con una ocupación media en la primera semana de julio superior al 15 %, lo cual supone un aliciente porque a medida que transcurra el mes se irá incrementando este porcentaje», indican fuentes de la cadena hotelera mallorquina.

Este establecimiento, que se acondicionó como centro de atención sanitaria a finales de marzo pasado, cuenta con ocho plantas. Sanitat procedió al desmontaje de toda la instalación sanitaria la pasada semana, por lo que Meliá ha podido, tras tres meses de estar inoperativo, poder de nuevo comercializarlo.

Al hotel fueron trasladados pacientes que requirieron aislamiento y que no disponían de un domicilio, ya que su vivienda no era la adecuada para garantizar el aislamiento en condiciones óptimas, o porque convivían con personas vulnerables. No se registró problema alguno y todos los servicios sanitarios que se tuvieron que ofrecer por profesionales de la medicina fueron óptimos.

La desescalada de las distintas fases de la pandemia y la finalización del estado de alarma, ha provocado un nuevo panorama de actuación a la oferta de alojamiento. El establecimiento que gestiona la cadena Meliá, según Sanitat, ha estado a la altura de las circunstancias y realizado la labor que se le encomendó a la perfección. Toda la infraestructura sanitaria que se puso para lograr su medicalización, está ya completamente retirada. Meliá simplemente ha tenido que volver a colocar todos los servicios propios de una habitación de hotel, para adecuarlos a las necesidades de cualquier alojamiento.

La apertura progresiva de fronteras con los países europeos a partir del 1 de julio, sin duda alguna, ha generado un nuevo marco de actuación a nivel turístico en Balears y resto de regiones europeas y que las cadenas, entre ellas Meliá, hayan tenido que replantarse sus estrategias de aperturas sobre su actividad hotelera en Mallorca y resto de islas.

Primer hotel de Meliá que reinicia la actividad en la Isla

El Meliá Palma Bay es el primer establecimiento que la cadena mallorquina Meliá Hotels International reabre en Mallorca desde el inicio de la crisis del coronavirus. A medida que las reservas vayan incrementándose a lo largo de julio, la cadena tiene previsto reabrir nuevos hoteles en la Isla, caso del Meliá Palma Marina y el Calvià Beach, en Magaluf.