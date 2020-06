Uno de cada cuatro alumnos ha asistido a alguna clase presencial desde el 25 de mayo

Desde el 25 de mayo, cuando entró en vigor la fase 2 de la desescalada, hasta el pasado 19 de junio, final del curso, asistieron a algún tipo de actividad presencial en los centros educativos públicos o concertados de Baleares 43.227 alumnos, una cuarta parte del total.



Según ha informado este jueves la Conselleria de Educación, en la primera etapa de la apertura de los centros para tutorías o clases de refuerzo, cuando solo se permitieron con cita para los últimos ciclos de los cursos y en grupos no superiores a 5 personas, asistieron 4.961 estudiantes.



En la fase 3 de la desescalada, cuando los grupos podían ser de hasta 15 alumnos y de cualquier curso, acudieron a los centros 38.266, el 88,5 % del total en los 20 días en que los centros pudieron organizar estas actividades.



Educación ha indicado que el 82 % de los estudiantes que participaron en tutorías de orientación y refuerzo están matriculados en centros públicos y el 18 % en concertados.



Por cursos, las más numerosas fueron los de sexto de Primaria, con 5.030 (11,6 % del total), seguidos de los de segundo de Bachillerato, con 2.972 (6,8 %).



Aunque no aporta datos comparativos, el departamento que dirige Martí March indica que Baleares ha sido «una de las comunidades que más han abierto los centros durante el estado de alarma» y elogia «la respuesta del profesorado», en particular del de los centros públicos.



A partir de la semana pasada, una vez acabado el curso, se incorporaron a los centros de forma presencial los profesores, por turnos y con medidas de seguridad sanitaria, para realizar tareas de evaluación final y preparación del ciclo 2020-2021.



Por otro lado, la Conselleria ha informado de que el Programa de Acompañamiento Escolar para el mes de julio, dirigido a reforzar los conocimientos de alumnos con dificultades de aprendizaje, ofrecerá plazas para 7.712 estudiantes de Secundaria y de los dos últimos cursos de Primaria.



La oferta supone ampliar en un 25 % la que hubo el año pasado, aunque con las condiciones establecidas por precaución sanitaria, con grupos de entre 5 y 10 estudiantes, se han multiplicado por cinco los centros y los profesores que se harán cargo de este servicio.



Impartirán estas clases de repaso, por un total de 24 horas repartidas durante todo julio, 1.056 docentes en 274 colegios e institutos tanto públicos (84 %) como concertados. Este programa tiene un presupuesto de 800.000 euros, lo que representa un incremento del 23 % respecto al año pasado.



Asimismo, Educación ha informado de que unas 60 escoletes de titularidad pública han ido abriendo paulatinamente con ratios al 50 %.