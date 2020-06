La primera consulta en el centro de salud será por teléfono

Se acabó ir a los centros de salud para organizar papeles, por una duda o para renovar tarjetas... La Atención Primaria tal y como se la conoce en los últimos 25 años se reinventa para ganar en eficiencia. Con la llegada el lunes de la nueva normalidad se mantendrán costumbres adquiridas a causa de la pandemia como que la primera consulta con el centro de salud siga siendo telefónica.

«La gente ha estado llamando y hemos visto que ha funcionado muy bien, no hay miedo pero sí respeto», explica Miguel Caldentey, gerente de Atención Primaria de Mallorca. El objetivo es dirigir al paciente hacia el profesional que mejor pueda resolver su necesidad. Ahora bien, «si acuden al centro de salud tampoco lo sacaremos fuera», precisa.

Se prevé crear nuevas agendas esta misma semana y que para finales de mes «el engranaje funcione en todos los centros».

Hasta ahora, cerca del 30 % del tiempo que invierte el personal médico se dedicaba a resolver gestiones burocráticas, de ahí que otro de los cambios previstos sea ampliar la responsabilidad del personal administrativo de los centros. «Ellos tendrán su propia agenda para ayudar si alguien llega con un problema», explica Caldentey. Se convertirán en gestores «para mejorar la continuidad asistencial entre primaria y hospital».

En esta nueva normalidad sanitaria los técnicos auxiliares de enfermería (TCAI), que tienen acceso al sistema de información de atención primaria y hospitalaria, podrán consultar y tramitar peticiones de analíticas así como registrar la actividad asistencial.

El sistema previsto también contempla a los pacientes crónicos que dependen de los centros de salud mucho más allá de la primera visita. «Iremos a verlos a su casa», explica Miguel Caldentey, que remarca que «se trata de adecuar los recursos que tenemos a las necesidades de cada caso».

La única excepción aplicable serán las agendas de las consultas de pediatría, concretamente el Programa de salud infantojuvenil –controles periódicos de los niños de entre 0 a 14 años– y las vacunaciones, que siempre son presenciales.

Además quedará pendiente la educación para la salud. «Es de las cosas que todavía tenemos paradas porque no es momento de reunir grupos, pero es el punto fuerte de la Atención Primaria, cuya función no sólo es curar sino que el paciente no enferme», añade Caldentey. En este sentido se ha apostado por dotar tecnológicamente a los centros de salut y optar por las videoconferencias, como es el caso de los cursos de maternidad. Aunque son conscientes de que no sirven para todas las edades.

La asistencia pediátrica seguirá presencial

El gerente de Atención Primaria, Miguel Caldentey, asegura que la vacunación 0-3 no se ha visto afectada por la pandemia e incluso se ha hecho una búsqueda activa de casos.

«Ahora nos centramos en los de hasta 6 años y desde el 15 de junio se puede pedir citapresencial con el pediatra», explica. De hecho la asistencia pediátrica de control y vacunación es la excepción a esta nueva fórmula para pasar consulta. «Se podrá pedir cita directa porque poco te van a arreglar por teléfono», reconoce Caldentey.