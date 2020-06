El Gobierno permite los ERTE parciales por puestos de trabajo

El Gobierno central ha autorizado que se puedan presentar expedientes de regulación temporal de empleo ERTE parciales, por centros de trabajo, atendiendo así una de las principales demandas del Govern para la reanudación de la actividad, ha celebrado este sábado el conseller Iago Negueruela.

Esta medida es una de las cuestiones planteadas por la presidenta del Govern, Francina Armengol, en la conferencia de presidentes y que la Mesa de diálogo social de las Islas elevó este jueves al Gobierno, ha informado la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo en un comunicado.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha autorizado que los ERTE parciales podrán presentarse por unidades de centro de trabajo, en lugar de por empresa, facilitando así la reanudación de la actividad. También ha aprobado que las labores preparatorias para la apertura no constituirán un motivo para pasar a ERTE parcial, mientras no se produzca la reapertura.

El Govern ha recordado que después consultas y trabajo conjunto, la Mesa de Diálogo Social de Baleares elevó el jueves un conjunto de propuestas a los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo, entre ellas la de considerar el establecimiento de ERTE por centro de trabajo, que permitirá flexibilizar la reanudación de la actividad turística en las Islas y se ajusta a la realidad económica de Baleares.

El conseller Negueruela ha calificado la resolución del Gobierno de «muy buena noticia, puesto que sin duda contribuirá a incentivar la reanudación de la actividad de aquellas empresas con más de un centro de trabajo», en la reactivación en el marco de la actual crisis sanitaria.

Según Negueruela, la medida de permitir ERTE ligados a cuentas de cotización se ha demostrado desincentivadora por la fuerte carga que suponía a las empresas, por lo cual hacía falta un elemento corrector para añadir mayor flexibilidad a la reanudación progresiva de la actividad de los centros de trabajo.

Ha puesto como ejemplo de la situación que generaba esa norma que, para una empresa que cuenta con 4 o 5 establecimientos y que quisiera reabrir solo uno, por una cuestión de menor demanda, no incentivaba a hacerlo el hecho de que tuviera que hacer frente a todas las cotizaciones de toda la empresa y no solo de los trabajadores del centro de trabajo que se planteara reabrir.

Negueruela ha afirmado que esta nueva medida «se ajusta mejor a la realidad del mercado, puesto que los incentivos no tienen que ir tan ligados a la reapertura de las empresas, que aun así todas desean reabrir, sino a facilitar la flexibilización en función de la demanda de los mercados exteriores».

Ha destacado también que el Ministerio también ha aprobado que las tareas preparatorias para la apertura del centro no constituirán un motivo para pasar a ERTE parcial mientras no se produzca la reapertura, como también se venía reivindicando desde las Islas.

De este modo, cualquier empresa que tenga que realizar preparativos para volver a abrir, no pasa directamente a ERTE parcial, sino que mantiene los niveles de protección de un ERTE total por fuerza mayor.

El Govern se compromete a continuar trabajando para que el Gobierno atienda también otras solicitudes planteadas, como permitir un tráfico de ERTE de fuerza mayor a causas productivas, extender la protección hasta 31 de diciembre, y establecer un sistema de bonificaciones en las cotizaciones que facilite la reanudación de la actividad.