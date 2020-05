Los ‘noes’ de Sánchez a las peticiones de Armengol

El último ha sido el rechazo general para que toda Baleares pase una semana antes a la fase 3, conocida esta misma semana, pero las reclamaciones que ha ido haciendo Francina Armengol a Pedro Sánchez en las habituales reuniones que celebran cada domingo desde que comenzó el estado de alarma se han saldado, hasta la fecha, con más ‘noes’ que ‘síes’. Ha habido 17 rechazos y 10 aceptaciones. Estas son las peticiones más destacadas y las respuestas del presidente.

Cierre de aeropuertos y puertos y que los turistas vuelvan a sus casas

SÍ Fue la primera petición sonada de la presidenta y recibió una rotunda respuesta por parte del Gobierno, que cerró las entradas a las Islas para impedir que aumentaran los contagios. En paralelo comenzó un proceso de repatriación de turistas a sus países y de retorno de baleares residentes en el extranjero.

Recuperar el superávit para los ayuntamientos y un aumento del déficit

NO En todas las reuniones mantenidas con el presidente, Armengol ha pedido que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit que tienen acumulado para aligerar la situación de sus ciudadanos. El Gobierno no ha dado una respuesta. Tampoco ha dicho nada a la petición de que Baleares supere el límite de déficit.

Material de protección para evitar los contagios entre el personal sanitario

NO En realidad, la respuesta del Gobierno fue sí, pero el material no llegaba así que al Govern no le quedó más remedio que montar su propio operativo de compra en China con aviones alquilados. Llegó material del Ministerio, pero básicamente mascarillas para el transporte público; el resto lo compró el Govern.

Confinamiento duro: Que la construcción no volviera al trabajo antes de tiempo

NO La presidenta pidió que no se levantara el confinamiento ‘duro’. Pedro Sánchez decidió que el sector de la construcción volviera al trabajo una vez pasada la Semana Santa, pero Armengol apostó por solicitar el confinamiento duro. No se aceptó y, en consecuencia, el Govern aprobó unos estrictos protocolos higiénicos y sanitarios para la vuelta al trabajo con mas seguridad.

Fijos discontinuos en los ERTE y que las ayudas vayan más allá de la alarma

SÍ Una de las peticiones más importantes hechas por la presidenta es que los trabajadores fijos discontinuos que aún no hubieran comenzado la temporada pudieran acogerse a un ERTE. La respuesta fue sí y la decisión afectó a miles de trabajadores. El Gobierno de Pedro Sánchez también estuvo de acuerdo con prolongar los ERTE más allá del estado de alarma, aunque esta petición la hizo también Coalición Canaria para darle su apoyo en el Congreso.

Desconfinamiento con franjas horarias y asimétrico por comunidades

SÍ El presidente del Gobierno atendió la petición de Armengol de que el proceso de desconfinamiento no fuera igual en todo el territorio español. Eso ha permitido que Formentera fuera uno los primeros territorios en desescalar y que Balears entrara en las fases 1 y 2 antes que muchas otras comunidades, como Madrid o Catalunya. En Madrid también se escuchó otra reclamación de la presidenta: que hubiera franjas horarias de salida para que los colectivos más vulnerables no coincidieran con los menores y con el resto de la población en el inicio de la desescalada.

Pasaporte sanitario, ‘app’ y controles de sanidad en los aeropuertos y puertos

NO La presidenta pidió la implantación de un pasaporte sanitario para acceder a las Islas y controles de salud y de temperatura en puertos y aeropuertos. El pasaporte sanitario se ha descartado y los controles los ha tenido que realizar de momento el Govern. La presidenta pidió además que Baleares acogiera una prueba piloto con una aplicación para detectar posibles contagios. No hay respuesta.

Fondo autonómico de rescate y cambio en los criterios de reparto

SÍ Una de las peticiones más insistentes en las primeras semanas es que el Gobierno aprobara un fondo de rescate autonómico no reembolsable. La propuesta se atendió pasadas unas semanas, pero el Govern estaba en contra de los criterios de reparto del fondo, que perjudican a Balears. El Gobierno ha anunciado que cambiará los criterios para atender la petición de las Islas.

Conferencia de Presidentes sobre educación y plan de conciliación para los padres

NO La presidenta del Govern pidió que a Pedro Sánchez que convocara una Conferencia de Presidentes monográfica sobre educación para analizar la vuelta a las aulas. De momento no se ha convocado y tampoco se han atendido las peticiones para que el Gobierno apruebe un plan de conciliación y dé algún tipo de solución a los padres que están trabajando.

Uso obligatorio de las mascarillas como norma general en la calle

SÍ Fue una petición de Armengol y de otros presidentes y la respuesta del Gobierno fue favorable a estas reivindicaciones.

Subvenciones para la llegada de turistas a la Comunitat Autònoma

NO Es una de las últimas peticiones de la presidenta del Govern. La realizó el pasado domingo y propuso que el dinero del descuento de residente no utilizado se destine a subvencionar aerolíneas y a bajar el precio de los billetes de los turistas españoles.

Facilitar la movilidad entre Islas para hacer turismo y rebaja de tasas aéreas

NO La presidenta ha pedido que se activen los vuelos entre las Islas para que se pueda viajar libremente y se potencie el turismo interior. También ha reclamado una rebaja en las tasas aéreas para abaratar los precios de los vuelos con Baleares.