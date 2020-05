Company acusa al Govern de copiarle su propuesta de conciliación familiar

El presidente del PP balear, Biel Company, ha acusado al Govern de «copiar» el plan de conciliación familiar de su partido. El plan de conciliación laboral del Ejecutivo autonómico ha sido anunciado este jueves por este periódico; entre otras medidas, se proponen permisos retribuidos a las familias para que puedan cuidar a sus hijos.

Company ha explicado que hace una semana el Partido Popular balear propuso un plan de conciliación laboral y familiar, que también contempla ayudas directas para las familias. Sin embargo, ha asegurado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, lo despreció en su momento.

No obstante, el líder del PP ha asegurado que se están «encantados» de que el Ejecutivo autonómico asuma las propuestas de su partido, «aunque sea con retraso». No obstante, ha precisado que «lo ha copiado mal», por lo que no tendrá el efecto esperado. Company ha lamentado que el Govern cambie algunos puntos «para no reconocer que son del PP».

«Se está demostrando que Armengol no sabe gestionar crisis y el PP ha demostrado que sí sabe gestionar crisis», ha manifestado Company.

?Hace una semana propusimos un Plan de Conciliación Laboral y Familiar con ayudas directas para las familias. ?Hoy leemos en @UHmallorca que @goib plantea lo mismo. ?Encantados de que asuman las propuestas de @ppbalears, aunque sea con retraso. Aquí nuestras medidas? pic.twitter.com/aWrU5QBv11 ? Biel Company (@CompanyBiel) May 28, 2020

