Valtònyc, dos años en Bélgica y mil polémicas

Avui fa 2 anys que soc a l'exili. Faria 730 dies que seria a una presó si no hagués marxat. Moltes gràcies a tothom que se va mobilitzar per sa llibertat d'expressió, que me va donar suport i que m'ha ajudat a poder sortir endavant aquí a Bèlgica. Només el poble salva al poble.