Vidal critica los incumplimientos del Gobierno con Baleares en medio ambiente

El senador por Mallorca Vicenç Vidal (MÉS) se ha mostrado «profundamente indignado» después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya podido responder a varias preguntas que le ha hecho sobre cuestiones como la depuradora de Palma y su financiación o el cable submarino interislas.

«La ministra Ribera no contesta para no poner de manifiesto los incumplimientos de Sánchez y el PSOE con las Islas Baleares», ha dicho Vidal, ha informado MÉS per Mallorca en un comunicado.

El senador Vidal ha formulado una batería de preguntas sobre problemática ambiental en Baleares a la ministra Ribera en la Comisión de Transición Ecológica del Senado y ha criticado «la incapacidad de la ministra Ribera para dar respuesta a cuestiones fundamentales para las Islas Baleares como las prospecciones petrolíferas y la depuradora de Palma».

También ha criticado la falta de respuesta sobre «las conexiones interislas submarinas por cable, la financiación del transporte de los residuos de Formentera, las especies invasoras de Ibiza o la gestión del acuerdo por Cabrera».

«¿Cómo es posible que con dos años al frente del ministerio Teresa Ribera sea incapaz de dar respuesta a si el gobierno estatal cumplirá su palabra de financiar un convenio de 360 millones de euros en infraestructuras hidráulicas que Sánchez y Armengol anunciaron a bombo y platillo en la Moncloa en noviembre de 2018 en periodo preelectoral?, ha cuestionado Vidal.

El senador considera fundamental «aclarar quién pagará la depuradora de Palma».

Vidal considera una «falta de respeto» para las islas que no se confirme si habrá moratoria de prospecciones petrolíferas «mientras hay 22 proyectos de este tipo en marcha o que sea incapaz de decir si la ley de cambio climático estatal recogerá el acuerdo bilateral Madrid-Govern donde se respeta la singularidad de prohibir los vehículos de diesel a partir de 2025», de la ley balear.

El senador autonómico ha lamentado «la visión centralista de la ministra Ribera en un asunto tan sensible como el Parque Nacional de Cabrera», que ha defendido que «debe continuar gestionado por el gobierno autonómico».

Vidal ha asegurado, sobre la desescalada de la pandemia de COVID-19 que «más autogobierno, cultura realmente confederal y gestión de proximidad implica un mejor y más eficiente combate contra el virus».

«Ribera debe entender que la salida de la crisis de la COVID-19 no puede agravar la emergencia climática y que el centralismo es perjudicial para la salud», ha dicho Vidal, que ha añadido estar «atónito» de que la vicepresidenta cuarta del Gobierno haya contestado «con un poco matizable 'no estoy de acuerdo con usted'».