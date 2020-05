Baleares tendrá rebajas, salvo que lo prohíba el estado de alarma

Baleares tendrá rebajas en las tiendas, salvo que lo prohíba el estado de alarma que va prorrogando el Gobierno para hacer frente al nuevo brote de coronavirus. Así lo ha anunciado este viernes la portavoz del Govern, Pilar Costa.

No obstante, ha dejado claro que los comercios tendrán que asegurar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones con la finalidad de no favorecer contagios de COVID-19. Por tanto, la imagen de rebajas multitudinarias no se podrán repetir este año.

La portavoz del Govern ha explicado que aunque las competencias de comercio son del Govern, si el estado de alarma las prohíbe no podrán permitirla. No obstante, ha manifestado que «Baleares tiene previsto que se celebren».

Cabe recordar que el Ministerio de Salud aseguró que este año no se podrían celebrar las rebajas, pero el Ministerio de Comercio respondió que sí, siempre que se pudieran garantizar las medidas de seguridad. Sin embargo, poco después el ministro de Salud, Salvador Illa, volvió a asegurar que no habría rebajas de verano.