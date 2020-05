Malena Contestí sabe lo que este país necesita

La jurista y diputada por Baleares bajo las siglas de Vox en la pasada y efímera legislatura, Malena Contestí, lo tiene claro. A pesar de haber dejado de formar parte de la formación de Santiago Abascal, que en las Islas dirige Jorge Campos con férreo liderazgo, nunca ha dejado de opinar y pensar en política, y en momentos tan complejos como los actuales solo cabe una opción.

«Este país necesita una revolución liberal», escribe Contestí en Twitter, en una publicación que ha logrado bastante difusión y repercusión.

La exdiputada nacional de Vox acompaña esta afirmación con una fotografía en la que se la puede ver con una simbólica sudadera y un lema: Don't tread on me (no me pises).

Este es históricamente asociado a la bandera de Gadsden, que recrea una serpiente de cascabel sobre fondo amarillo.

Originada en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, en los tiempos de la guerra de Independencia, esta enseña inspira en la actualidad la simbología del pensamiento político liberal.