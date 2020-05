La oferta de frutas y verduras locales en las grandes superficies no llega al 20 %

Potenciar el consumo de producto local o de kilómetro cero es una de las principales demandas del sector agrario que, durante esta crisis sanitaria, se ha visto reforzado con la venta de cestas a domicilio. Pese a ello, el 72 % de la población de Baleares compra en las grandes superficies, por lo que la presencia de producto local en estos establecimientos es fundamental para apoyar al sector. Así lo aseguran desde Unió de Pagesos que acaba de realizar un estudio para conocer con datos concretos sobre la presencia de productos agrícolas o ganaderos de Mallorca en las principales grandes superficies.

Las conclusiones no son muy esperanzadoras para el sector, ya que menos del 20 % del conjunto de frutas y hortalizas que están a la venta en las nueve cadenas comerciales analizadas son de origen insular. Por lo que respeta a las hortalizas, las patatas y los tomates son los productos con más presencia. Pese a ello «el producto local respecto al total es muy bajo, cerca del 10-20 % del total de productos expuestos», aseguran desde la asociación agraria. Este porcentaje en el caso de frutas de temporada oscila entre el 17 y el 13,5 % de fresas y naranjas.

Por otra parte, los datos del estudio destacan que el sector de la carne balear tiene muy poco peso dentro de las grandes superficies, con lo que el porcentaje total no llegaría al 1 %. Estas cifras varían según el supermercado. Sin bien en algunos el 19 % de la carne tiene procedencia insular (cordero y vacuno) en 4 grandes establecimientos toda procede de fuera o no está etiquetada por lo que no se sabe el origen. Por contra, la presencia del producto local en la comercialización de huevos es sensiblemente superior, hasta el 23 % del total de producto de venta en el conjunto de las grandes superficies analizadas. También el queso de Menorca o Mallorca se comercializa en ocho de los nueve establecimientos.

Respecto a la leche, en Mallorca hay una única marca local, Agama, que tiene presencia en 5 de los supermercados objeto de estudio, aunque ello solo significa el 5 % respecto al total de marcas de leche que se exponen en las estanterías de estos supermercados. También la presencia de los vinos producidos aquí no llega al 10 % del total del estudio.

Para Unió de Pagesos es muy importante que las grandes superficies identifiquen los productos locales y, en especial, que los consumidores puedan conocer «el nivel de oferta que ofrecen las principales grandes superficies». La idea de este estudio, apunta el gerente de la Unió, Sebastià Ordines, es que se haga mensualmente «para evaluar la interacción de estos porcentajes en cada supermercado».