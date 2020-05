Los trabajadores reivindican sus derechos en las redes en el primer 1 de Mayo confinado

La manifestación para conmemorar el 1 de Mayo, Día del Trabajador, no recorrió ayer las calles de Palma, algo que no ocurría desde el inicio de la democracia. El obligado confinamiento a causa de la alerta sanitaria por el coronavirus impidió su celebración en la calle pero no en las redes sociales. Twitter y Facebook se convirtieron en las principales plataformas a las que recurrieron los sindicatos UGT y CCOO para celebrar el primer 1 de Mayo virtual. Y es que en un año en que se alcanzaran cifras récord de paro, que la economía española se desplomará un 9,2 % y se destruirán casi dos millones de empleos, según anunció ayer mismo el Gobierno, la lucha por los derechos laborales es más necesaria que nunca.

La anterior crisis del 2008 está todavía muy presente en la memoria de los trabajadores, motivo por el cual los secretarios generales de UGT y CCOO en las Islas, Alejandro Texías y José Luis García, respectivamente, dejaron claro que «no pueden volver a pagar los mismos». En términos similares se expresó el conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela, quien aseguró que esta crisis «no la pueden pagar los trabajadores como en el 2008» tras dar cuenta de la declaración institucional aprobada por el Consell de Govern con motivo del 1 de Mayo bajo el lema «Un día para la unidad».

Texías y García comparecieron en rueda de prensa virtual para conmemorar un 1 de Mayo «atípico» y reivindicar que la salida de esta crisis «no ea por la vía de ajustes». Texías pidió que paguen más impuestos los que más tienen y ambos llamaron a salir de la crisis mediante un cambio de modelo productivo para «no seguir dependiendo del turismo», a pesar de reconocer que este sector necesita «un plan de reactivación».

Protección

Los líderes sindicales hicieron especial hincapié en la necesidad de prolongar la protección de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en Baleares, si bien recordaron que un número elevado de trabajadores quedará sin protección. De ahí, que urgieran a la aprobación de una renta mínima vital.

Precisamente Càritas Mallorca solicitó «medidas sociales urgentes para atender a todos los trabajadores que han quedado desprotegidos». Con motivo del Día del Trabajador, la entidad emitió un comunicado en el que consideró «más necesario que nunca reivindicar medidas sociales urgentes para atender a los trabajadores que se han quedado sin trabajo y que están entre la población más vulnerable, así como el cumplimiento de los derechos básicos en el mundo laboral para garantizar un trabajo digno».

La entidad alertó del «frenazo» de las contracciones en Mallorca y la anulación de ofertas en el mercado laboral por motivo de la pandemia. Las inserciones laborales que tramita el área de empleo de Càritas han caído un 70 % este año, en comparación con los 4 primeros meses de 2019, y les han llegado un 80 % menos de ofertas de trabajo. Asimismo, el empleo en el servicio doméstico también ha caído un 30 % . Càritas también se sumó a la petición de impulsar «una nueva economía».

En las redes

Los trabajadores y trabajadoras de las Islas tuvieron que reivindicar sus derechos a través de las redes sociales ante la imposibilidad de salir a la calle.

Las imágenes se difundieron por Twitter y Facebook con el hastag #yosoyprimerodemayo. También Càritas divulgó fotos.