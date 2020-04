Incertidumbre y amenaza de cierres en Baleares

Incertidumbre, escepticismo, dudas y amenaza de cierres empresariales es el sentir general de los diferentes sectores productivos de Baleares tras el anuncio de las fases de la desescalada que realizó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los empresarios están a la espera de protocolos concretos en materia de higiene y seguridad a la hora de abrir sus establecimientos, además de nuevas ayudas económicas dado que por ahora la actividad no se puede retomar al cien por cien.

Otro factor a tener en cuenta es que las Islas no van a recibir ningún turista por el momento y que miles de trabajadores han perdido su empleo. Esto tendrá un efecto directo en el consumo, de ahí que muchos negocios no serán capaces de sobrevivir a esta crisis provocada por el coronavirus.

Restauración

Bares y restaurantes. La Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Mallorca, Restauración CAEB, manifestó su preocupación ante la incertidumbre por la desescalada del confinamiento «el sector no se puede plantear abrir nada sin tener unas pautas claras». Requieren dichas pautas en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, y también sobre las medidas higiénico sanitarias, señaló la patronal. Añaden que con las actuales restricciones de aforo de 30 % «es inviable poder trabajar, por lo que hacerlo significaría la ruina para el sector hotelero».

Comercio

Grandes superficies. La reapertura de centros comerciales se permitirá en la fase II, es decir, el 25 de mayo, con la prohibición de permanencia en las áreas comunes o zonas recreativas. Sin embargo, la patronal ANGED considera que las razones sanitarias y de seguridad de empleados y clientes deben ser los únicos motivos que determinen la reapertura de los establecimientos comerciales. Es decir, todas las tiendas que cumplan los requisitos necesarios de distanciamiento social, aforo, prevención e higiene requeridos por la autoridad sanitaria deberían poder abrir sus puertas en la fase I. En este sentido, desde El Corte Inglés aseguraron ayer que en estos momentos están «en condiciones» de poder abrir sus centros con garantías de seguridad tanto para empleados como para clientes.

Pequeño comercio. Puede abrir a partir del 11 de mayo, si bien «no lo harán todos», aseguró el presidente de Afedeco, Antoni Gayá. Los establecimientos «no disponen del material de protección necesario» y los protocolos a seguir «no están claros». Se mostró escéptico ante el anuncio del presidente y recordó que el sector no es homogéneo. Una de las principales dudas es cómo se va a desinfectar la ropa que se prueben los clientes. También el presidente de Pimeco, Antoni Fuster, consideró que quedan aspectos a matizar, si bien manifestó un «moderado optimismo». Ambos hicieron un llamamiento a la sociedad para que los ciudadanos apuesten por el comercio de proximidad a la hora de realizar las compras, puesto que es la única forma de poder subsistir y mantener el empleo. Aún así, Gayá dudó de que la gente siga comprando y auguró que un 30 % de comercios ya no volverán a subir la barrera.

Lugares de culto

Obispado de Mallorca. A partir del día 11 pueden abrir las iglesias con su aforo limitado a un tercio. En estos momentos están estudiando cómo se llevará a cabo la reapertura, según fuentes del Obispado de Mallorca, puesto que la casuística no es homogénea. Como hasta ahora, todo apunta que se dictarán las normas a seguir desde la Diócesis.

Deporte

Gimnasios privados. La apertura de esta oferta se producirá a partir del 11 de junio, con unas restricciones en su aforo. Una veintena de gimnasios de Mallorca, englobados en la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas, ya propuso reducir un 30 % su aforo para poder abrir las instalaciones. Los vestuarios se mantienen cerrados.

Transporte

Autocares turísticos y rent a car. Las patronales del transporte discrecional turístico, rent a car, taxis y VTC tienen que cumplir todos los requisitos de protección en el interior de los vehículos, primando la seguridad. Es obligatorio ir con mascarilla por protección de conductos y pasajeros. El presidente de la patronal de transporte FEBT, Rafael Roig, afirma que la situación del sector es muy delicada por la caída en picado de la actividad turística y la falta de ingresos, lo que provocará el cierre de empresas.

Compañías aéreas. Las compañías aéreas tienen limitada su capacidad al 50 % desde el inicio del estado de alarma, mediados de marzo. Los vuelos regulares, con restricciones, comenzarán a partir del 1 de julio de forma limitada. Las aerolíneas piden test masivos antes de embarcar, mediciones de temperatura y que se cumplan a rajatabla todas las decisiones que adopte Bruselas. Las aerolíneas españolas muestran su preocupación por el parón de ingresos y de la actividad por el cierre de fronteras. La patronal ALA recomienda a los gobiernos que den ayudas económicas para evitar cierres. Balears sería una de las zonas más afectadas por la pérdida de conectividad.

Navieras. A partir del 8 de junio se elimina la normativa de que no viajen pasajeros en las navieras. Baleària y Tramediterránea ya tienen preparados los protocolos para adaptarse y cumplir todas las restricciones de control y prevención. Afirman que desde el inicio del estado de alarma la convivencia diaria entre tripulaciones y conductores ha servido como modelo piloto para avanzar mucho en cuanto a protocolos de seguridad. Así, se han tomado numerosas acciones, además de extremar las limpiezas y desinfecciones. Los transportistas se alojan en camarotes individuales minuciosamente desinfectados y solo salen para comer por turnos y en mesas individuales. La naviera les proporciona gel hidroalcohólico. Los tripulantes trabajan con mascarilla, y en la zona de cocina además con guantes. Se evitan las aglomeraciones con espaciado de embarques, desembarques y zonas donde se hacen cola (restaurante, recepción). Baleària y la Tras puntualizan que están ya acostumbrados a cumplir protocolos.

Distribuidores

Reparto de productos de limpieza, alimentación y bebidas. La patronal que preside Bartomeu Servera cumple desde el estado de alarma todos los protocolos de seguridad y ha visto limitada su actividad por el cierre de hoteles desde el 26 de marzo. Esta situación ha colocado en una difícil coyuntura económica. Confían en que a partir del 1 de julio haya posibilidad de recuperar una parte importante de turismo nacional, pero para ello «se deben abrir las fronteras y el tráfico aéreo entre países», según señala Servera. La patronal prevé cierre de empresas «porque no se puede soportar esta situación de incertidumbre y falta de actividad empresarial». Servera puntualiza que nunca su sector ni la economía de Balears «habían vivido una situación similar que deja en mantillas a la crisis de 2008»

Ocio

Discotecas. La Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone), engloba a discotecas y la oferta de ocio nocturno, comenzará a operar con todo tipo de restricciones a partir del 8 de junio. El presidente de Abone, Jesús Sánchez, afirma que «habrá un cierre patronal porque es inviable abrir en las condiciones que se ha impuesto a nuestro sector». Afirma que con el 30 % de aforo es inviable funcionar «más aún cuando no podemos comenzar a trabajar con el cien por cien de la plantilla por obligación. Es por ello que exigimos ERTE para no desaparecer. El sentir general en nuestro sector es que es mejor no abrir esta temporada».

Viajes

Agencias de viajes ante una difícil encrucijada. Ante la posibilidad de apertura de agencias de viajes a partir del 11 de mayo, CEAV ha convocado un Consejo Directivo de urgencia, del que forma parte Aviba, en el que se ha podido constatar que, en general, las agencias de viajes no están en disposición de abrir sus oficinas, si bien recuerda que es una medida voluntaria de cada empresario. El presidente de Aviba, Francisco Mulet, afirma que la gran mayoría de agencias de viajes no puede asumir los costes mensuales que conlleva la apertura de las oficinas, pues para el 11 de mayo la actividad turística continuará totalmente paralizada, «ya que no se permitirá para entonces ni siquiera la movilidad de personas entre distintas provincias de una misma comunidad autónoma ni habrá apertura de las fronteras». Aviba pide al Gobierno y al Govern que, para la continuidad del tejido empresarial, «se amplíe a las agencias de viajes la aplicación de los ERTE por fuerza mayor al menos 6 meses desde que se reactive la actividad de las agencias de viajes o que transfieran las condiciones de los ERTE por fuerza mayor a ERTE por razones productivas, en especial la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas, y para los trabajadores que este período tenga la consideración de cotizado a todos los efectos.

Sector náutico

Reparación y alquiler. Las asociaciones más representativas de instalaciones náuticas y de los navegantes de Balears han presentado una serie de propuestas consensuadas al Govern con el objetivo de propiciar un desconfinamiento progresivo de las actividades de este sector. Las asociaciones recuerdan que las embarcaciones de recreo «no pueden ser controladas mediante meras revisiones externas por el personal adscrito a los puertos», y que las empresas de mantenimiento autorizadas no pueden realizar su trabajo. Así, proponen que los propietarios puedan ir a los muelles para verificar su estado.En cuanto alas travesías, sugieren la autorización sucesiva de permisos en función de los itinerarios.

Peluquerías

La preparación de peluquerías y centros de estética. Peluquerías y centros de estética pueden abrir a partir del lunes 4 con cita previa, aunque hay muchas dudas. Los salones Francisco, Llongueras, Jean Louis David, Franck Provost o The Barber Company, entre otros, ya comunicaron que cuentan con las medidas para hacerlo. Pero el vicepresidente del Gremi de Perruquers de PIMEM, Rafa Rubio, ve incógnitas en la primera fase. «No conocemos los protocolos con exactitud. Tampoco si la cita previa se refiere a por trabajador o al servicio de uno en uno en el local». La presidenta de la Asociación de Esteticistas de PIMEM, Emilia Pascual, calificó de «buena noticia» abrir el lunes porque la mayoría de trabajadores del sector son autónomos y, en muchos casos, parte importante de la economía familiar. Reconoció que persisten dudas sobre cómo proceder, pero aseguró que la mayoría dispone de material de protección para poder empezar. Muchoss peluqueros ya se han comunicado con sus clientes vía WhatsApp para organizar las visitas. Algunos aseguran tener ‘listas de espera’.