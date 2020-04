Críticas a la irresponsabilidad de algunos en los paseos con niños

Este domingo 26 de abril los sonidos que hace no tanto resultaban cotidianos, y a los que no prestábamos atención, han vuelto a escucharse. El bullicio en las calles y las risas de los niños se han retomado a una escala relativa en el primer día en que los más pequeños han podido salir, tras seis semanas de duro confinamiento, necesario para luchar contra el coronavirus. La mayoría de familias han seguido las pautas, aunque algunos no. Y su irresponsabilidad, que pone a todos en riesgo, no solo a ellos mismos, ha sido una situación muy comentada en las redes sociales.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ratifican que, al menos en Baleares, no se han detectado incidencias con los padres que salían con sus hijos a jugar a las calles.

Como mucho los agentes se han dedicado a informar a algunos progenitores, entre los cuales reinaba una cierta confusión. Si es cierto que en algunos momentos han coincidido un considerable número de personas en las calles.

Imatges de famílies i infants circulen per les xarxes on es pot veure clarament que, en molts llocs i pobles de les illes, no s'han respectat les normes que estableix el govern a l'hora de regular les sortides dels infants. Què en pensau? pic.twitter.com/TP1lF3NpaQ ? IB3 Notícies (@IB3noticies) April 26, 2020

Sin embargo, en otros lugares de España, especialmente Madrid y Barcelona, sí se han reportado manifiestos incumplimientos de las normas de salida de los niños. Algunas calles y zonas abiertas han registrado una aglomeración similar a cuando vivíamos sin coronavirus, algo a todas luces inadmisible.

Este hecho ha sido considerado por algunos usuarios como una clara imprudencia, y así lo han transmitido en varios mensajes, que durante esta jornada se han compartido ampliamente, con airadas quejas y críticas duras.

Hipocresía: descripción gráfica. Cuando subáis a casa acordaros de hacer la cacerolada, cantar el Resistiré y los aplausos. Gracias por tanto. #irresponsables #niñosenlacalle #COVID19 pic.twitter.com/3XCtKjOLIa ? Alberto Ferrer (@Alberto__Ferrer) April 26, 2020

España es un gran país...de imbéciles...a tontos no nos gana nadie. Batimos récord de irresponsables por millón de habitantes! Después la culpa es del Gobierno, con dos cojones! #ninosenlacalle pic.twitter.com/UEpmHpdSbB ? Mr.Cosa (@sr_cebrian_) April 26, 2020

Lleváis dos meses quejándoos de la gestión del Gobierno ante la pandemia.

Hoy, 26 de abril, cuando por fin abre la mano, os pasáis por el forro las medidas y cogéis el brazo entero.

¿Gobierno dimisión o gente irresponsable? Quiero escucharos#irresponsables #niñosenlacalle ? Maia (@MaiaAnttton9) April 26, 2020

Reunión de papis en plena plaza.

Y ENCIMA SIN NIÑOS.

Esto es de traca.#niñosenlacalle pic.twitter.com/vKCJrz8xdD ? Estebe Abrisketa. ? (@EAbrisketa) April 26, 2020

?Qué vergüenza la gestión del Gobierno?!!!!!

?Dimisión Pedro Sánchez YA?!!!!! #niñosenlacalle pic.twitter.com/9ZTW0ZILBZ ? Javier Blanco (@JavierB14397545) April 26, 2020

Menos mal que se advirtió de que mantuvieran la distancia. Y el resto confinado a fastidiarse. Egoístas. #irresponsables #ninosenlacalle #paisdepandereta pic.twitter.com/a8uh1AORpN ? Ana Sabe Volar (@anasabevolar) April 26, 2020