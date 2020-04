El Govern balear evita replicar al ministro Ábalos pero reitera que las restricciones son para todos

El Govern obvió este jueves comentar las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que se posicionó a favor de que los alemanes puedan venir a visitar sus segundas residencias. El Ejecutivo autonómico relativizó dicha afirmación, pero sí volvió a insistir en que las restricciones para ir a las segundas residencias son para todo el mundo.

«Entendemos que el ministro habla de que cuando pase el estado de alarma será el momento de permitir paulatinamente más movilidad a todo el mundo, para así empezar también a establecer conexiones seguras con otros países con controles en los que se compruebe que quien llega está libre de coronavirus», indicaron fuentes del Govern.

El Ejecutivo autonómico insiste en que a la primera residencia puede volver todo el mundo y a la segunda no puede ir nadie, como así sucede en Baleares a los que cuenta con una segunda residencia.

Dentro de esta estrategia de contención, las mismas fuentes indicaron que «lo último se ha de abrir es el aeropuerto, que es lo que exigimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cada semana». Puntualizan que el primer objetivo es abrir a nivel interno los aeropuertos «poco a poco y si va bien ya se entrará en una fase para que venga la gente de fuera extremando todos los controles sanitarios».

Més per Mallorca, sobre las declaraciones de Ábalos, rechazó que el Gobierno central abra la posibilidad a que los ciudadanos alemanas con residencias en propiedad en la Isla puedan pasar en éstas la crisis sanitaria desatada por la COVID-19.

Su portavoz Neus Truyol criticó que ello supondría «pasar de la especulación con la vivienda a especular directamente con la salud de las personas». Truyol calificó asimismo la propuesta de Ábalos de «clasista» y recordó que «los derechos de visitar Mallorca no se compran». Añadió que «haber comprado una casa, haber hecho una inversión, no te da más derechos que en el resto».

Los ecosoberanistas difundieron este jueves un vídeo en alemán en que Alice Weber, su responsable de política internacional, lamenta tener que avergonzarse de «algunos compatriotas».

Cartas

Respecto sobre las cerca de 200 cartas remitidas por propietarios de segundas residencias en Mallorca y resto de islas solicitando a la presidenta Armengol de poder visitar sus viviendas en las Islas, el Govern puntualizó ayer que están recibiendo cartas de alemanes que se disculpan por el tono en que se ha realizado dicha reclamación.

El Govern indica que «algunos que no enviaron la carta se disculpan por la actitud y el tono, ya que afirman que no les representan. Parte de los que sí la enviaron se disculpan diciendo que no se sienten representados, que la mandaron sin prestar atención a su tono y que la salud es por supuesto lo primero y que las limitaciones son para todos».

Copiar el turismo de interior de Baleares

La secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, en una entrevista en Onda Cero Mallorca, afirmó ayer que el Gobierno está elaborando un plan nacional para la recuperación del turismo que «contará con los planes de las comunidades autónomas que viven del turismo, como es el de Balears».

Añadió que confiaba que durante esta próxima temporada de verano sea posible viajar a escala local, «aunque se trabaja también que sea posible hacerlo a nivel estatal».