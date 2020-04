Dudas sobre la inmunidad de los enfermos de coronavirus

El nuevo brote de coronavirus es aún un gran desconocido, pese a que ha cambiado la vida de millones de personas. Una de las grandes dudas es si los enfermos de COVID-19 se inmunizan.

El portavoz del comité autonómico del coronavirus, Javier Arranz, responde que se trata de «una infección nueva y no todas las pruebas de diagnóstico son infalibles, aún hay mucho por investigar. No tenemos información suficiente».

En este sentido, expone que hay artículos que señalan que «no va aparejado tener defensas con una bajada del virus en las pruebas de PCR y no tenemos muy claro que significa eso». En este punto, señala que «aún o han salido pruebas de larga durada», avanza que las primeras que salgan vendrán de China y aconseja «hacer controles para ver si sus anticuerpos se mantienen y qué capacidad tienen para luchar contra el virus».

No obstante, Arranz avanza que se pueden sacar algunas conclusiones tomando como referencia virus de la misma familia. En este sentido, explica que hay estudios que sostienen que las defensas en el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) duran como mínimo dos años.

«Como este virus es familia del SARS pensamos que tendrá una dinámica similar. Normalmente, en otros virus la inmunidad inmediata dura seis meses o un año, como en la gripe. Por tanto, hemos de pensar que las personas infectadas y recuperadas tienen que tener una inmunidad adecuada como mínimo en seis o un año, pero en los próximos meses tendremos más información», argumenta.

En relación a la reinfección de COVID-19, responde que no se han detectado, pero sí reactivaciones y apunta que es posible que en Baleares haya habido un caso. No obstante, duda de que se le pueda llamar reactivación porque el positivo del PCR no está acompañado de síntomas; se trata de personas sin síntomas o con alguno leve, que al cabo de un tiempo se elimina. Además, señala que podría deberse a una muestra no tomada correctamente.

También añade que «los virus respiratorios no se eliminan de hoy para mañana, sino que lo hacen por fases, en función de cómo las vías respiratorias se van limpiando». En definitiva, el portavoz del comité autonómico del coronavirus concluye que «por ahora la inmunidad parece que se mantiene».

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se ha mostrado más convencido sobre la inmunidad de los enfermos de coronavirus, aunque ha señalado que se desconoce durante cuánto tiempo. «No sabemos durante cuánto tiempo las personas pueden ser inmunes a la COVID-19».