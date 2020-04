Baleares repartirá 244.000 mascarillas en el transporte público, que le ha entregado el Gobierno, según ha informado este domingo la presidenta del Govern, Francina Armengol. El objetivo que se persigue es evitar contagios de coronavirus, tras el fin de la hibernación de la economía.

Las mascarillas se repartirán este martes y miércoles y los encargados de hacerlo serán Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se distribuirán en los puntos con más tránsito de pasajeros, tales como la estación Intermodal y las paradas de la EMT ubicadas en el Corte Inglés de Avenidas, Plaza de la Reina y Plaza de España de Palma.

No obstante, desde Baleares sostienen que el uso de las mascarillas no es obligatorio en el transporte público, salvo en los casos en los que no se puede respetar la distancia de seguridad.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que el suministro de mascarillas a las personas que utilicen el transporte público está garantizado como medida de protección, tras el fin de la hibernación económica motivada por el coronavirus.

El presidente ha destacado que los trabajadores «van a contar con esa necesaria protección recomendada por parte de las autoridades sanitarias».