El coronavirus cambia los hábitos de compra pero los precios se mantienen en Baleares

Los precios en los mercados, supermercados y tiendas de Balears se han mantenido estables desde la entrada en vigor del estado de alarma. Así se desprende del observatorio de precios que ha puesto en marcha la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària del Govern.

Los técnicos observan los precios los martes y viernes, en diferentes horas del día, según informó ayer el Ejecutivo, que precisó que las oscilaciones detectadas en algunos alimentos varían en tres o cuatro céntimos de aumento o descenso. Se analizan, sobre todos, los precios de la fruta y la verdura, huevos, pescado, carne y alimentos básicos, tanto en origen como en el punto de venta.

Cambio de hábitos

Sin embargo, el observatorio sí que ha detectado un cambio de hábitos de los consumidores. Las compras más abundantes se realizan a primera hora de la mañana, algo que ya indicaron desde las superficies y que puede comprobarse aún a día de hoy ya que se siguen formando colas en algunos establecimientos. En este sentido, desde la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació indicaron que a lo largo del día faltan algunos estocs que sí están en los establecimientos a primera hora de la mañana.

Si bien no se ha observado la falta de ningún producto básico, sí que hay escasez de algún formato o categoría de alimentos, caso de la sal en formato quilo o la lenteja pardina. Además, algunos productos no perecederos, como la pasta y la harina, se agotan rápidamente de las estanterías. Algunos clientes han comentado la dificultad para encontrar levadura. Asimismo, el Govern ha detectado el cierre de algunas paradas de pescado.

Se ofrecen grandes descuentos ‘on line’

El vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, solicitó ayer a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, «un control estricto sobre las rebajas agresivas» que algunas marcas comerciales realizan a través de internet y puso como ejemplo firmas textiles «que con la excusa de la temporada media realizan rebajas de hasta un 50 %».