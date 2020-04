Càritas da amparo a trabajadores que se han quedado sin empleo ni subsidio

Càritas ha intensificado sus esfuerzos desde que se ha declarado el estado de alarma. La entidad, que atiende a las personas más vulnerables de la sociedad, constata como este colectivo se está incrementando a raíz de los efectos económicos provocados por la crisis sanitaria del coronavirus. En la última semana se ha atendido la llamada de cien nuevas familias de Mallorca, que han contactado por primera vez con Càritas.

La coordinadora de Comunicación y Sensibilización de la entidad, Noemí Estaràs, explicó que muchas de las personas que han contactado en los últimos días con Càritas son trabajadores de la economía sumergida que han quedado sin empleo y sin opción de acceder a una prestación, por lo que no tienen ingresos. «Demandan, sobre todo, ayuda para alimentación y el pago de alquiler», explicó Estaràs. «Estas personas tienen miedo de salir a la calle, no tienen empleo y no pueden asumir los gastos básicos diarios», detalló.

Se trata, especialmente, de personas que trabajaban en la construcción sin contrato, empleadas del hogar sin derecho a prestación y que han dejado de ir a trabajar y vendedores ambulantes. «Vivían al día y se han encontrado, de la noche a la mañana, que no tienen ingresos para los gastos básicos», indicó Estaràs, quien recordó que desde Càritas no atienden de forma puntual a las personas que demandan su ayuda sino que se lleva a cabo un seguimiento de su día a día. Además, mantienen una estrecha colaboración con los servicios sociales de las administraciones públicas.

Pese a que el confinamiento ha obligado a cambiar la forma de trabajar, desde Càritas han reforzado la atención telefónica para ofrecer sus servicios a todos los usuarios y nuevos demandantes. Los voluntarios ya no están en las parroquias, pero tanto el comedor social de Inca como los doce centros de distribución de alimentos siguen activos. Ahora se preparan cestas básicas para que los usuarios las puedan pasar a recoger de forma segura y se reparten a las personas que no pueden salir de casa.

En el marco de la campaña que se ha lanzado a nivel estatal ‘Ante el coronavirus, cada gesto cuenta’ Càritas Mallorca ha habilitado tres cuentas bancarias para recibir donaciones que ayuden a seguir con la actividad de apoyo, atención y acompañamiento de los colectivos más vulnerables durante el estado de alarma. Desde la entidad aseguran que, aunque es pronto, «vienen tiempos difíciles para mucha gente».