Educació prepara la adquisición de ordenadores y conexiones para alumnos que no tienen

La Conselleria d’Educació ya ha iniciado contactos y conversaciones con empresas del sector para la compra de ordenadores y la instalación de conexiones destinadas a alumnos que no disponen de dispositivos para trabajar a través de internet.

Como ya es sabido, entre las instrucciones presentadas con motivo de la suspensión de clases presenciales, la Conselleria d’Educació dispuso que los alumnos que no tienen ordenadores podrían llevarse a su casa los que se encuentran en los centros y no sean necesarios para la labor de los equipos directivos. Sin embargo, según ha explicado la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, «la Inspecció Educativa analizará la situación real de los alumnos a los que les falta dispositivo y conexión. Más allá de los ordenadores que se puedan aprovechar de los centros, ya estamos en contacto con empresas para realizar una compra extraordinaria de dispositivos por si los primeros no fuesen suficientes».

Fernández señala que «a la espera del recuento de Inspecció Educativa, la incorporación de estos ordenadores tendría lugar después de las vacaciones de Semana Santa. De hecho, ya hay centros que han prestado ordenadores a alumnos y también los hay que proporcionan presencialmente el material educativo en papel, tomando las oportunas medidas higiénico-sanitarias».

Por otra parte, ayer tuvo lugar el reparto de las tarjetas prepago para el alumnado beneficiario de las becas de comedor, un total de 6.152 en Balears.

Amanda Fernández detalló que «se han repartido mascarillas, guantes y bolígrafos para realizar el reparto. Los familiares que han recibido la tarjeta la han recogido con guantes que se les ha proporcionado y han firmado con un bolígrafo, también proporcionado, el papel justificante, del que se han llevado copia. Los papeles firmados han sido depositados en cajas».

La directora general indica que «el reparto ha sido generalizado, pero también tendremos que hacer recuento para saber si se han entregado todas las tarjetas, pues es posible que, por diversos motivos, no todas las familias beneficiarias hayan acudido a recogerlas. También hay que tener en cuenta que, en municipios pequeños, los ayuntamientos han realizado la entrega de tarjetas a domicilio».