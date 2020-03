Una empresa de Mallorca fabrica máscaras protectoras en dos minutos

En los últimos días multitud de iniciativas de voluntarios y profesionales de Mallorca están poniendo sus conocimientos para solventar los problemas que conlleva esta crisis sanitaria. La compañía de tecnología láser Cut & Go ha decidido cambiar su actividad de un día para otro y reconvertir su actividad hacia las nuevas necesidades. Manuel Granero y Félix García decidieron esta semana pasar de la arquitectura, la decoración y la náutica a fabricar pantallas protectoras para el rostro. «Ante la demanda social y la falta de previsión, toca arrimar el hombro. Tenemos la tecnología, tenemos las máquinas y el know how. Este fin de semana diseñamos el prototipo y el martes empezamos a fabricar. Ya tenemos 1.000 mascarillas», explica Granero, que agradece el apoyo de la CAEB.

El objetivo es fabricar hasta 20.000 protectores faciales. Ahora mismo Cut & Go tiene capacidad para fabricar una máscara protectora en dos minutos, pero con la llegada de dos máquinas láser para esta semana «lo conseguiremos en 45 segundos».

Cut & Go se ha propuesto dotar de estas máscaras protectoras a «personal clínico, de limpieza, del sector de la alimentación y suministros, seguridad y luego ya iría construcción y particulares. Lo importante es atender a la primera línea», señala Granero. Las máscaras de Cut & Go están elaboradas con policarbonato, «un material más ligero y más resistente hasta 250 veces que un cristal, que es flexible. La máscara es desmontable e higienizable con lejía».

Imagen de las máscaras protectoras que produce la firma.

Granero señala que se ponen a disposición de la comunidad médica para que «se comunique con nosotros, llevemos a cabo un diseño especializado y lo fabriquemos de manera inmediata. Queremos ser útiles». Y se muestra contundente al señalar que «esto no lo van a sacar los políticos, sino las personas».

Advierte que necesitan fondos para conseguir más material para seguir fabricando. «Para el siguiente pedido nos van a subir el precio de la materia prima. En una semana el policarbonato se ha encarecido un 300 por cien en la Isla». Las máscaras de Cut & Go tienen un coste de doce euros pero lo han entregado de manera gratuita a entidades como Cruz Roja o personal sanitario para que estén protegidos del contagio del coronavirus.