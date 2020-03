Diario de mi confinamiento en casa: 'Papis, feliz día'

Las felicitaciones del día del padre han llegado más pronto que otros años. Ya le daba al teclado esta mañana cuando los grupos de WhatsApp se activaban con los 'Papis, felicidades', encadenados, porque estas cosas siempre van en cadena. Y ha sido cuando he recordado que hace semanas mi hijo mayor, algo previsor, en un gesto totalmente premonitorio, me hizo comprarle la típica taza con mensaje de 'Eres el mejor padre del mundo'.

Faltaban muchos días para el 19 de marzo, los mismos para el estreno en cines de 'Trols 2'. Hoy teníamos que celebrar este día del padre yendo al estreno después del cole, era de esos planes que te organizan los enanos desde que muchas de las celebraciones las hayan hecho suyas, propias e indiscutibles. Pero dada la coyuntura tendremos que replantearnos nuestros planes -probablemente haremos un cine en el salón, cambiaremos las butacas por el sofá y las palomitas por lo que encontremos en la despensa; ¿nada mal, no?

Volviendo a la taza. El día de la compra ni de lejos pensábamos vernos en éstas, pero ese pequeño objeto hoy nos ha dado algo de normalidad en casa en este contexto loco, en el que nos vemos felicitando a nuestros padres a través de videollamada, acortando distancias como si nos encontrásemos en la otra punta del mundo, cuando apenas nos separan escasos metros o kilómetros. Esto me lleva a pensar en lo que ayer me comentaba una amiga. 'La cantidad de besos y abrazos que estamos acumulando, posponiendo hasta que esto pase'. Al margen de lo sentimental y emocional, y otras cuestiones más graves, por supuesto, creo que este confinamiento nos va a hacer echar muchas cosas de menos, no me refiero a las materiales, aunque también a ellas; ¿y tú, qué es lo que más echas en falta?

Mis hijos empiezan a añorar el cole... Me ha sorprendido, de verdad, que me dijeran eso por encima de otras cosas, pero sí, y lo entiendo, han perdido de golpe la mitad de su día a día. A continuación me han dejado claro que cuando llegue ese momento en que puedan volver a clase, tenemos que ir al cine a ver Trols 2. Prometido queda. Hoy nos conformaremos con volver a ver la uno por décima vez. Papis, feliz día