Baleares se cierra ante el coronavirus

El Govern balear ha anunciado el cierre de determinados establecimientos de ocio en Baleares como nueva medida para frenar el avance del coronavirus. «Cerramos todos los lugares en los que creemos que puede haber aglomeraciones», ha dicho Armengol, quien ha hecho una llamamiento de la calma. «Si se han decretado estas medidas drásticas es para poder poner freno a esta enfermedad y salir de ésta cuanto antes». La nueva medida entrará en vigor esta media noche.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, detalla en estos momentos en rueda de prensa que se prohíbe la actividades en los establecimientos de ocio durante al menos dos semanas. Eso incluye discotecas, gimansios, bares musicales, salas de fiesta, cafés conciertos y salas de baile y de conciertos, bingos, casinos, salas de juego y locales de apuestas.

Respecto a los bares, restaurantes, cines, teatro y cafeterías, estos establecimientos deberán reducir su aforo en un tercio, con un máximo de 300 personas. En el resto de establecimientos comerciales, el Govern ha pedido que se controlen los flujos de público.

Cabe recordar que este jueves se han confirmado cinco nuevos casos de coronavirus en Mallorca y ya son 26 los afectados en toda Baleares desde el inicio del brote -uno de ellos ha fallecido y otro se ha recuperado-.

Armengol ha recomendado a los ciudadanos que se queden en casa y que se van a tomar todas las medidas necesarias para evitar el avance del coronavirus, medidas «muy drásticas», pero «creemos que si paremos quince días estaremos mucho mejor». «Y así evitaremos que la enfermedad se propague más y para eso necesitamos también la ayuda de todos».

A preguntas de los periodistas, la presidenta ha asegurado que actualmente tenemos 26 casos de coronavirus, y que «en este momento, no necesitamos ayuda de la sanidad privada, no estamos en ese punto». Armengol ha apuntado, no obstante, que se han ofrecido.

Zonas de riesgo

La presidenta del Govern ha confirmado, dentro de las recomendaciones que se están haciendo, que las personas que llegan a Baleares de zonas de riesgo, aunque no tengan sintomatología, se queden 15 días en casa, como medida de máxima precaución.