El STEI pide que los profesores no vayan a los centros durante la suspensión de las clases

El STEI Intersindical reclama a la Conselleria d'Educació que el profesorado de los centros públicos y los privados concertados no tenga que asistir a los centros educativos mientras dure la suspensión de los actividades lectivas con motivo del brote de coronavirus a partir del próximo lunes día 16 de marzo.

En este sentido, ha solicitado una reunión urgente con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza para analizar y acordar las medidas más adecuadas para contener los efectos de contagio del coronavirus, según ha indicado en un comunicado hecho público este viernes.

Para el sindicato, la decisión de hacer asistir los docentes en los centros no es lo suficientemente acertada, ya que no habiendo alumnos no ven ninguna ventaja operativa significativa y, además, supone un riesgo de que el profesorado no puede asumir, que se ve agravado después de haberse dado algunos casos de personas contagiadas en algún centro escolar de las Islas Baleares.

El STEI Intersindical considera incongruente que las mismas autoridades que ven una situación de riesgo en el normal desarrollo de la actividad lectiva, no tengan esta misma valoración para las actividades que el profesorado tiene que llevar a cabo en las guarderías, escuelas, institutos, facultades y escuelas. En muchos casos los claustros de estos centros están formados por decenas de personas que llegan a superar el centenar en hablar de los más grandes. Es evidente, por tanto, que este hecho conlleva riesgos de contagio y, además, no se ejerce la prevención y el control necesario ante la expansión del virus.

Por estos motivos, el STEI Intersindical ha solicitado la convocatoria urgente de la Mesa Sectorial de Educación para tratar y negociar las medidas que deben tomarse para hacer frente a esta situación de emergencia sanitaria y evitar el col · lapso que podría producirse.