El Consell acusa a la oposición de «boicotear» la comisión de expertos sobre menores

La consellera de Presidencia del Consell de Mallorca, Teresa Suárez, ha acusado este miércoles a la oposición de «boicotear» la comisión de expertos sobre los casos de explotación sexual de menores tutelados, y ha expresado sorpresa por la decisión de PP, Cs, PI y Vox de no participar de la misma.

En declaraciones a los medios de comunicación, Suárez ha asegurado que la oposición ha llegado a la reunión de este miércoles «con la predisposición clarísima de no aportar nada nuevo».

La consellera ha reiterado su defensa de la comisión de expertos frente a la de investigación y ha afirmado que «si hay» responsabilidades políticas sobre el escándalo de los menores tutelados «saldrán de los expedientes que se hacen en Fiscalía». Suárez también ha remarcado que consideran que el tema necesita un abordaje desde el punto de vista «técnico» y «sacar el foco político».

Suárez ha insistido también en que lo que se han debatido son documentos «internos» de trabajo, un «borrador» no con carácter «cerrado» sino de propuesta. Por ello, ha calificado de «esquizofrénica» la actuación de la oposición. «Si no les invitamos dicen que somos oscurantistas, y cuando sí critican a priori algo que no saben ni qué será», ha lamentado.