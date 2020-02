Vox pide explicaciones por los audios de una docente en un IES de Palma

Vox Baleares ha solicitado la comparecencia en el Parlament del conseller Martí March después de que esRadio difundiera los audios de una profesora del IES Emili Darder a alumnos de tercero de Eso, en la asignatura de Valores éticos, donde, según denuncia el partido, se está adoctrinando a los alumnos «en el horario lectivo, en una clase, en una asignatura curricular... ».

El partido de Jorge Campos, tras conocerse la grabación de 45 minutos de esta profesora, ha registrado este mismo lunes una solicitud de comparecencia urgente Martí March: «Por si alguien tenía alguna duda si existe adoctrinamiento en las escuelas de las Islas Baleares, la grabación no deja espacio para negar lo evidente. En el 70 por ciento de las escuelas de las Islas se han dado denuncias de adoctrinamiento y es algo que lleva constatado y documentado desde hace 20 años», dicen en una nota.

esRadio ha emitido los audios, en los que la docente habla, entre otras cuestiones, de la irrupción de Vox en el Parlament:

Libertad Digital desgrana toda la grabación. Después de hablar de Vox, el debate se centra en la violencia de género: «Existe la violencia machista, la violencia de género. Los hombres matan a sus parejas y a sus exparejas y a sus hijos. Hombres muertos o matados por su esposa no hay ninguno», les dice la profesora.

En este punto, abordan el asunto de las noticias falsas. «Aunque Vox diga que hay miles de denuncias falsas, no hay ninguna», afirma la docente. «¿Cuántas muertes hay de hombres a manos de sus mujeres? Una o ninguna. Por lo tanto, ¿tú crees que la situación de la mujer y el hombre en cuanto a agresiones son iguales? Son mucho más agredidas y mucho más matadas las mujeres que los hombres. Pero es necesaria una ley que intente poner un poco de lógica a esta batalla. ¿De dónde sacáis que hay denuncias falsas? No penséis tonterías, no es así», añade.

A lo largo de los audios difundidos, se puede comprobar cómo se abordan otros asuntos, como la inmigración o el racismo.

Ante estas grabaciones, el diputado de Vox ha dicho: «Que esto suceda en las aulas es una indecencia y es ilegal, porque va en contra del Estatuto Básico del empleado público que dice que debe ser escrupulosamente neutral. Es una vergüenza que llevan años denunciando las familias y que la Sra. Armengol y el Sr. March intentan ocultar».