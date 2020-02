La vacuna para el coronavirus podría no llegar antes de que acabe la epidemia

«La vacuna va a ser difícil y no sé si llegará antes de que acabe la epidemia». El doctor Jordi Reina, jefe de Virología del hospital Son Espases, desgranó junto con el director médico de la clínica Rotger QuironSalud, el doctor Javier Garau, todo lo que se sabe y lo que se intuye sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, más conocido como coronavirus Wuhan, en una sesión científica extraordinaria convocada por la Reial Acadèmia de Medicina. Y de momento se sabe su alcance pero no cómo erradicarlo, si es que la epidemia no termina por sí sola.

Por una parte, el doctor Reina no fue optimista. «Las vacunas no se hacen al ritmo que van las epidemias», sin embargo advirtió que este nuevo coronavirus es primo del SARS, que ya provocó una plaga en 2002, y «ya hay un modelo de vacuna a seguir que permitiría avanzar de forma rápida». Tienen un 80 % de identidad genética, sin embargo, «el problema será encontrar una espícula universal que cubra todas las posibles variaciones genéticas», aseguró el experto.

Y es que este nuevo coronavirus «tiene unos 30 mil nucleótidos, tres veces más que la gripe», esto quiere decir que es tremendamente mutable.

De hecho, ambos expertos coinciden en señalar que esta especie ha llegado al ser humano de forma evolutiva, «con un genoma de coronavirus de probablemente un murciélago y con un 15 % de otra especie distinta, un huésped intermediario». Es decir, un segundo animal que todavía se desconoce habría infectado al humano.

Y es que, en los últimos 40 años, «hemos asistido a deforestaciones, hemos destruido selvas y hemos enjaulado animales. Hemos expulsado de su hábitat a multitud de microorganismos, incluido los virus que, cuando esto ocurre, buscan un nuevo huésped y con frecuencia somos nosotros», reflexionó el doctor Garau.

Este especialista en infectología advirtió de que a día de hoy «no hay evidencia de que haya ningún antiviral que funcione», y señaló que el tratamiento que hay en mente que puede mejorar el pronóstico de los enfermos graves, es «un estudio de combinación de antivirus que se ha utilizado para el sida». Sin embargo también señaló que para encontrar una vacuna eficaz se tardarán meses, cuando el coronavirus de Wuhan ahora «está en plena expansión y pronto le llamaremos pandémico».

Aunque de momento sigue el curso habitual de una epidemia, la ventaja que lleva el virus es que se encuentra ante una población inmunológicamente virgen.

Sanidad convoca a las comunidades esta misma tarde

La consellera de Salut, Patricia Gómez, acudirá este martes al primer Consejo Interterritorial presidido por el ministro Salvador Illa. La reunión con los responsables de sanidad de las autonomías estará dedicada íntegramente a la coordinación y prevención en las fronteras españolas ante el coronavirus originario de la ciudad china de Wuhan. Ayer ya se reunió el comité de evaluación y seguimiento en el Ministerio.