Miembros de la comunidad china en Baleares renuncian a celebrar el Año Nuevo en su país

El miedo a contraer el coronavirus aumenta y cada vez son más las personas que están cambiando sus planes para evitar un posible contagio. Así, algunos miembros de la comunidad china en Baleares han renunciado celebrar el Año Nuevo en su país por miedo a no poder volver a las Islas.

El vicepresidente de la Asociación China de las Islas Baleares, Mingwey Jiang, ha explicado que un centenar de chinos residentes en el Archipiélago tenían billetes de avión para viajar a China entre el pasado mes de diciembre y el próximo mes de febrero con la celebración del Año Nuevo chino, ya que algunos aeropuertos han cerrado para evitar el contagio.

«Algunas personas han decidido no ir para no tener problemas para volver», ha argumentado Jiang. «En el Año Nuevo siempre hay familias que vuelven a China para estar con sus familias», ha explicado. No obstante, ha precisado que la mayoría de los chinos que residen en Baleares son de la costa sur de China, que no se encuentra afectada por el coronavirus.

Ultima Hora también se ha puesto en contacto con asociaciones gastronómicas y han negado que se haya producido un descenso en el número de clientes de los restaurantes chinos en Baleares. Todas las fuentes consultadas han coincidido en negar que haya cualquier mínimo efecto del coronavirus en sus negocios.

Por otra parte, estos días se encuentran en Mallorca nueve profesores chinos que quieren conocer el sistema educativo balear y están visitando diferentes colegios. Hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida excepcional ni se ha realizado ningún control más allá del practicado en su país de origen.