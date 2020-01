La concentración que no fue

La Policía Local de Palma ha impedido este sábado por motivos de seguridad que las activistas de ‘Feministes en Acció’ (grupo que forma parte de ‘Moviment Feminista de Mallorca’) se concentraran en la plaza de la Porta Pintada, junto a la Plaça d’Espanya.

Rosi Navarro, miembro de ‘Feministes en Acció’, ha reconocido que se sentía «frustrada» por no poder celebrar la concentración. Explicó que «desde hace un par de meses venimos concentrándonos cada día 25 de mes para visualizar y mostrar nuestro rechazo a la violencia machista. Pedimos permiso para manifestarnos y no sabíamos que la Revetla acababa este sábado. Nos hemos alejado un poco pensando que podríamos hacerlo, pero la policía nos ha dicho que no nos autorizaba a poner la mesa. El corredor que hay entre plaça d’Espanya y la calle Sant Miquel debe estar limpio para que pueda pasar la gente en caso de una emergencia».