El IB-Salut ya ha financiado 21 operaciones de cambio de sexo

De las 26 personas de Baleares que han solicitado una operación de reasignación de sexo, dos han renunciado, 21 ya han sido intervenidas y tres están pendientes de ser intervenidas este mismo año. Éste es el balance desde que en 2017 el Servei de Salut subscribiese un acuerdo con Barnaclínic, una entidad del Hospital Clínico de Barcelona, para llevar a cabo este tipo de operaciones.

Si bien antes se tardaba años en superar la lista de espera para una reasignación de sexo, el proceso se aceleró gracias al acuerdo con el hospital que, según el IB-Salut, supone una «notable mejora», puesto que acelerar el proceso de derivación evita «situaciones de incertidumbre, angustia y frustración» en las personas transexuales.

Cabe recordar que el precio de una intervención de vaginoplastia oscila entre los 16 y 17 mil euros.

Discriminación

La asociación Ben Amics aplaude el avance en materia LGTBI que ha hecho el Govern del Pacte desde la pasada legislatura sin embargo incide en que «los hombres trans están en clara desventaja frente a las mujeres trans», asegura su presidenta, Tatiana Casado.

Según Ben Amics, la administración pública se escuda en la falta de investigación y a día de hoy se facilitan las vaginoplastias pero no así las faloplastias y metaidoioplastia. «La Conselleria asegura que no hay el suficiente avance científico que las garantice lo que provoca miedo a los hombres trans, que al final desisten, no porque no quieran someterse a la operación sino porque creen que no tienen garantías de éxito». Este tipo de intervención sí se realiza en la sanidad privada.

187 cambios de nombre

En 2017 la conselleria permitió que las personas transexuales cambiasen el nombre de nacimiento que figura en su tarjeta sanitaria e historial clínico por su nombre identitario.

A día de hoy ya hay 187 personas con una identificación sanitaria acorde con su identidad de género.