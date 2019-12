El tiempo en Mallorca para Nochevieja

Mallorca se prepara para despedir el año 2019 y dar la bienvenida a 2020 y muchas personas se preguntan qué tiempo hará en la Isla. El portavoz adjunto de la Aemet, Bernat Amengual, ha avanzado que este martes 31 de diciembre seguirá el tiempo anticiclónico, por lo que predominarán los cielos despejados.

No obstante, ha precisado que no se descarta que pueda producirse alguna precipitación; ha añadido que puede ser en cualquier punto de la Isla y a cualquier hora del día, aunque no serán significativas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios y rondarán los 16º-17º, lo habitual en esta época del año.

De cara a la Nochevieja, Amengual ha señalado que será fría, puesto que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4º y los 5º; valores ligeramente por debajo de los habituales, pero típicos del invierno.

El año comenzará con intervalos nubosos y brumas y no se descarta que de cara a la tarde pueda producirse alguna lluvia ocasional. Las temperaturas se mantendrán similares, es decir, las máximas serán de 16º-17º.

La Aemet ha previsto que de cara a los Reyes podrían producirse algunos cambios meteorológicos, aunque Amengual ha puntualizado que aún falta bastante tiempo y la previsión podría variar.