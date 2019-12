El Parlament aprueba sin sorpresas las cuentas de Baleares de 2020

El Parlament balear ha aprobado este jueves sin sorpresas, según el calendario y los apoyos políticos previstos, los presupuestos autonómicos de 2020 redactados por el Govern, que ascienden a 5.893 millones de euros, un 8 % más(435,4 millones de euros más) respecto a 2019.

«Las cuentas del Govern han sido aprobadas en tiempo y forma», ha destacado la portavoz del PSIB, Silvia Cano, que ha subrayado que la estabilidad del Ejecutivo liderado por la socialista Francina Armengol ha llevado a que Baleares sea una de las primeras comunidades autónomas en aprobar sus cuentas del nuevo año.

Los partidos que apoyan la gestión del Govern (PSIB-PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera) han validado estas cuentas a las que se han opuesto abiertamente PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, principalmente porque -han argumentado- supondrán un aumento de la deuda pública de la comunidad, que se sitúa a día de hoy en los 9.300 millones de euros y reflejan una previsión de ingresos «irreal».

Se trata de las cuentas públicas «más sociales de la historia de Baleares», ha resaltado Cano, y los quintos presupuestos consecutivos elaborados por el Govern progresista de Armengol desde que la política de Inca accedió al poder en 2015 tras suceder en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, a José Ramón Bauzá, del PP.