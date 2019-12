La polémica de los pluses une al PP, Vox, Podemos y PSIB frente a Més

La polémica sobre los complementos o pluses de residencia para altos cargos de la Administración autonómica ha dinamitado las alianzas habituales en el Parlament –donde hoy empieza el debate de Presupuestos– y unido a grupos que, en otros asuntos, se sitúan en las antípodas.

Este lunes, Podemos y Vox anunciaron que votarán en contra de una enmienda de Més per Menorca para excluir a cargos procedentes de fuera de Baleares de las indemnizaciones de 22.000 euros brutos al año por residencia. También el PSIB y el PP se oponen. Mientras, Més per Mallorca , el PI y Ciudadanos (Cs) avanzaron que votarán a favor.

Quince altos cargos perciben este plus, la mitad han sido nombrados a propuesta de Podemos y su residencia habitual está fuera de las Islas. Después de defender los pluses y las cantidades, Podemos anunció que hoy presentará un enmienda a la enmienda de Més per Menorca para modificar su redacción inicial.

Més per Menorca anunció este lunes que no la aceptará. Al ser una enmienda presentada en el último momento (cuando ya se ha redactado el dictamen) sólo se puede votar si ningún grupo se opone. Y tanto Més per Menorca como Més per Mallorca, dijeron que no aceptarán.

Todo seguirá igual

Eso significa que todo seguirá igual. Ni se aceptará (salvo imprevistos) la enmienda de Més per Menorca ni la alternativa del partido morado. Podemos, en previsión de lo que iba a ocurrir, anunció una iniciativa legislativa que se presentará pasado el debate de Presupuestos. Además, ha reclamado que se justifiquen todas las dietas que perciben los diputados y diputadas de la cámara.

Patricia Guasp (Cs) dijo mostrarse «escandalizada» de «los tumbos» de Podemos en este asunto y recordó que hace pocos días el vicepresidente Juan Pedro Yllanes defendía los pluses.

«Ahora quieren mezclarlo todos, indemnizaciones a altos cargos del Govern y dietas del Parlament», dijo Guasp que añadió que «con Yllanes ha muerto Montesquieu y la separación de poderes». Y añadió: «Tenemos dudas de que esté capacitado para ser vicepresidente del Govern».

El pleno de debate de los Presupuestos que se inicia este lunes durará tres días.

Mae De la Concha no dimitirá: «Me siento respaldada»

La secretaria general de Podemos, Mae de la Concha, dijo ayer que se sentía respaldada y que no había pensado en dimitir, como le reclama el grupo crítico que todavía no se ha marchado de Podemos. Añadió que no se sentía atada a ese puesto y que «hay mecanismos para revocar cualquier cargo».