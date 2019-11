Armengol vota «sí» a un «Gobierno progresista y de coalición» entre el PSOE y Unidas Podemos

La Secretaria General del PSIB, Francina Armengol, ha votado «sí» a un «Gobierno progresista y de coalición» entre el PSOE y Unidas Podemos, en el marco de la consulta abierta por el PSOE a sus militantes sobre el preacuerdo de Gobierno suscrito por la formación y Unidas Podemos.

Según ha señalado la propia Armengol este sábado en una publicación en su cuenta oficial de Twitter, ha votado «sí» a un «Gobierno progresista, feminista y ecologista» y «sí» a un «Gobierno justo y solidario que amplíe derechos sociales y mejore la vida de la gente».

Asimismo, la secretaria general del PSIB ha animado a los militantes a participar de la consulta porque, ha concluido, «hoy escribimos colectivamente nuestro futuro».

La presidenta ha votado de forma online. Por otro lado, los militantes que no hayan podido votar online, el plazo estaba abierto desde el pasado viernes, pueden hacerlo este sábado de forma presencial. Concretamente, podrán ejercer su derecho entre las 10.00 y las 20.00 horas en las agrupaciones.

🔴🗳Els i les militants socialistes de #Balears ja són a les urnes per votar l’acord entre @PSOE i Unides Podem per a un Govern d’Espanya progressista presidit per @sanchezcastejon. Tornam a practicar la democràcia interna per validar un acord que obrirà un nou temps! pic.twitter.com/uZ7MhdCcoq