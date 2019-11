Por una educación socioemocional

Primera jornada, este viernes, del encuentro formativo y cultural Proyecto Aula (PAula) con el Aljub de Es Baluard completamente lleno de docentes y profesionales educativos.

La jornada se inició con una intervención del ilustrador Miguel Gallardo, Yo no sepo dibujar, en la que repasó nuestras relaciones con el dibujo, «una práctica que solemos abandonar a los 11 o 12 años, cuando vemos dibujos de otros o cuando un profesor nos dice directamente: Es que dibujas mal». Gallardo repasó la historia del dibujo, que se inició en las cuevas prehistóricas hace 35.000 años «para representar y propiciar cosas, continuó con los jeroglíficos egipcios y llegó en la Edad Media a las catedrales, que eran los cómics de la época».

El ilustrador detalló las múltiples presencias de dibujos en nuestra vida cotidiana y explicó la historia de su hija María, de 25 años, con un diagnóstico de autismo a los 8 años: «María no sabe leer ni escribir, pero es capaz de recordar los nombres de todas las personas que conoce. Su relación con el entorno se concreta a través de los dibujos y todos los que la rodeamos, mejor o peor, dibujamos o hemos aprendido a dibujar. Yo mismo me dedico a ilustrar la vida de María. A ella le da igual si dibujas bien o mal. No le interesan los criterios estéticos».

A continuación, Gallardo hizo con el público un ejercicio consistente en que cada uno de los presentes se hiciera un autorretrato, añadiendo alguna habilidad que se le dé bien y una capacidad que se le dé mal. Los resultados fueron comentados por el ilustrador, con momentos divertidos. La conclusión de Gallardo fue: «Os quejáis del dibujo, pero cuando os obligan, lo hacéis bien».

Tras la intervención de Gallardo y del conseller d’Educació, Martí March, uno de los organizadores, Miquel Rullan, abrió PAula como «el primer festival educativo de España.

Comisariado por Miguel Ángel Cayuela, es un encuentro lúdico, arriesgado, transformador, generador de propuestas y de otra manera de hacer las cosas frente a la mercantilización de la educación».

A continuación se proyectó la película Mary & Max, de Adam Elliot, ganadora del Oso de Cristal de la Berlinale de 2009.

Concluyó la jornada Raúl Genovés, del Institut de Recerca i Innovació Educativa de la UIB y doctor en Filosofía, quien en su intervención explicó «la crisis mundial de la educación planteada por la filósofa Martha Nussbaum. El exceso de tecnificación, la competitividad y la rentabilidad dejan de lado las habilidades sociales y emocionales. Nos convertimos en máquinas útiles en lugar de ciudadanos capaces de pensar, con espíritu crítico y empatía. Eliminamos humanidades y artes por una deshumanización que lleva a la violencia y va contra la igualdad y el respeto. Educar las habilidades y las competencias socioemocionales provocan cambios espectaculares y generan mayores oportunidades de realización personal».

Raúl Genovés

Genovés repasó el tratamiento de la educación por parte de filósofos y pensadores, pasando, además de Nussbaum, por Platón, Nietzsche, Jiddu Krishnamurti, Gandhi, Vandana Shiva y las películas Tiempos modernos, de Chaplin, y The Wall, de Pink Floyd. Sus aportaciones señalaron que el objetivo de la educación no debe ser únicamente producir y formar eruditos y técnicos, sino formar personas libres de temor. La instrucción no debe llevarnos a la destrucción, sino ser una educación sin violencia y con inteligencia emocional.