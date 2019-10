Llum Barrera, una presentadora con ‘luz’ propia y mucho desparpajo

La actriz y presentadora, natural de Alcúdia, Llum Barrera brilló, como su nombre indica, con ‘luz’ propia, formando un tándem inigualable junto a otro gran actor, Toni Gomila, al frente de la ceremonia de los Siurells de Plata 2019.

Con su particular estilo, Barrera estuvo divertida, ingeniosa, cercana. Hizo disfrutar al público asistente con una entrega total.

«El regreso de los Siurells de Plata es un acontecimiento muy importante, porque se premia a personas que normalmente trabajan detrás de los focos y es fantástico que se valore su trabajo en distintos ámbitos», contaba la actriz minutos antes de arrancase la ceremonia en Son Termes.

«¿Han cenado bien, a que sí? Solo veo buenas caras, sé que estáis muy contentos», apuntó Llum Barrera en los primeros instantes de su intervención en tono jocoso, que prosiguió haciendo un guiño al intenso y muy aplaudido monólogo de su compañero, Toni Gomila: «Si alguien no lo ha entendido, if anyone does not understand, que busque a un buen amigo que lo traduzca porque verdaderamente vale la pena escuchar y comprender estas palabras de Toni, tan preciosas».

Además, Barrera lució un espectacular diseño de la firma Etxart & Panno, un broche a una conducción sobresaliente.