La federación de padres alerta de la presencia de publicidad del juego en soportes públicos

La Federació d’Associacions de Pares i Mares (FAPA) de Mallorca ha denunciado la presencia pública de la publicidad del juego. La federación afirma que «junto con otras entidades que trabajan en las adicciones y la propia Administración, hemos tomado conciencia de la aparición de un nuevo peligro relacionado con el juego, tanto presencial como online».

Según la FAPA, «la proliferación de locales destinados al juego –salas y casas de apuestas– y de plataformas on line con numerosas versiones –apuestas deportivas o juegos de cartas, entre otras–, y la facilidad con que los menores pueden acceder a toda esa oferta, pese a la prohibición vigente de su participación, están encendiendo las señales de alarma».

La federación critica especialmente «las contradicciones del Govern, a las que no encontramos explicación. Por un lado, el ente público IB3 ha dejado de emitir anuncios de apuestas y juegos online, una decisión que, siguiendo la línea de otras televisiones públicas, valoramos positivamente. Por otro lado, la Conselleria de Mobilitat permite en el transporte público de las Islas la publicidad de juegos on line. Así, cualquier usuario del transporte público podrá recibir el mensaje de que el juego online es seguro y no comporta peligros. Y cualquier peatón, conductor o pasajero que vea pasar un autobús público también recibirá ese mensaje».

Pasos

Para la federación de padres y madres, «o bien la Conselleria de Mobilitat no está de acuerdo con las acciones y preocupaciones del resto del Govern o no considera importante seguir los mismos pasos». En opinión de la FAPA, «este hecho no puede considerarse anecdótico y por ello pedimos a la Conselleria de Mobilitat que revise su política de publicidad en el Transport de les Illes Balears –TIB– para evitar la propaganda de conductas que pueden resultar perjudiciales para nuestros hijos, como señalan el Programa de Policies Tutors y la Conselleria de Salut».

La FAPA asegura que ha empezado a trasladar a las administraciones su preocupación y señala que tiene prevista una reunión con la Regiduria de Sanitat i Consum de Palma. La entidad expresa su confianza en que «el Govern y sus departamentos sean conscientes de su papel en la prevención de riesgos, por lo que solicitamos que sean coherentes en sus acciones, trabajando y visibilizando esta preocupación».

La federación lamenta que «cualquier retransmisión deportiva signifique un bombardeo de publicidad relacionada con las apuestas on line y que una parte importante de los ídolos de muchos de nuestros jóvenes participen en esta publicidad. Casi todos los equipos de Primera División llevan publicidad relacionada con las apuestas. Todo ello debería regularse e incluso aplicar prohibiciones como con el alcohol y el tabaco».