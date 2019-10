Noguera acusa al Govern de pervertir la esencia de la ecotasa

El concejal de Cultura y Bienestar Social del Ajuntament de Palma y exalcalde, Antoni Noguera, criticó este viernes «de forma rotunda» la gestión que se está realizando del impuesto de turismo sostenible (ITS), más conocido como ecotasa, «que no corresponde a su esencia y a su espíritu y en cierta forma se está pervirtiendo». Fruto de esta perversión aseguró que «todo apunta a que este año los municipios se van a quedar sin estos ingresos que serán destinados a tapar agujeros de las cuentas del Govern». «Espero que no sea así pero todo apunta a que será así», declaró.

El ITS, explicó, «es un impuesto finalista para que las administraciones puedan retornar al ciudadano inversiones en materia ambiental o cultural que compensen los efectos del modelo turístico».

El responsable de Més per Palma insistió que, ante la segunda convocatoria abierta este año, «parece ser que lo que se quiere hacer es tapar los agujeros presupuestarios del Govern y no se entendería de ninguna de las maneras que ninguno de los municipios tuvieran el

Añadió que «si al final buscamos un impuesto de turismo sostenible para poder equilibrar las cuentas del Govern eso ni es la esencia ni es el contenido ni servirá», por lo que reclamó al Ejecutivo autonómico «una reflexión que vuelva al pensamiento inicial, que no lo pervierta el impuesto y que no sirva para equilibrar sus cuentas».

Noguera advirtió de que «si los ayuntamientos finalmente no tenemos proyectos financiados por el ITS el Govern recibirá unas críticas feroces que, incluso, se replantearán para qué sirve este impuesto».