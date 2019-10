Més acusa a PSOE y Podemos de impedir ver las imágenes del caso de Paula Rotger

Més per Menorca ha denunciado este miércoles la obstrucción por parte del PSOE y Unidas Podemos para que las grabaciones del incidente de Paula Rotger en el Aeropuerto de Palma no se hagan públicas, tal y como había solicitado la formación soberanista a través de una proposición no de ley en el Parlament.

En un comunicado, los menorquinistas han lamentado los votos en contra de su propuesta por parte de los diputado de Unidas Podemos y PSOE en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, que sumados a los del PP, C’s y Vox, han impedido reclamar la difusión de las grabaciones a Aena.

La propuesta de Més per Menorca era instar a la dirección del aeropuerto de Palma, la presidencia de Aena y el Ministerio de Fomento a adoptar «las acciones necesarias» para hacer públicas las grabaciones del incidente ocurrido el pasado 25 de junio en el control de seguridad de Son Sant Joan en el que vio implicada Rotger y por el que fue sancionada.

El diputado autonómico de Més per Menorca, Josep Castells, ha asegurado que si bien hay «versiones contradictorias del incidente», considera que hay «un indicio de abuso de autoridad y discriminación por hablar catalán» hacia la trabajadora sancionada.

Castells ha acusado a los socialistas de «lavarse las manos» y a la formación morada de «seguidismo y miedo», por no promover que se conozcan las imágenes del incidente, que podrían esclarecer el caso.