Negueruela admite algún «error» en la gestión de la propuesta de la ecotasa

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, afirmó este martes que «a veces se cometen equivocaciones y errores» y que ha podido haber «fallos de coordinación y comunicación» en relación a la propuesta de liberar del impuesto de turismo sostenible, o ecotasa, a hoteles con clientes de Thomas Cook.

Negueruela, que este jueves comparece ante una comisión del Parlament, respondió a tres preguntas durante el pleno de este martes: una del PP, otra del PI y una tercera de Més per Menorca.

Según el conseller, «no se está hablando de suspender ni quitar el Impuesto de Turismo Sostenible» y precisó de que se está buscando una fórmula que permita desarrollar «un acuerdo para ayudar a las empresas a tener liquidez ante una situación excepcional».

Negueruela indicó que ésta y otras medidas «no son medidas del Govern», sino que son «fruto del diálogo social» entre distintos agentes, especificando que la cantidad dedicada a los hoteleros, y que coincide con lo que calculan es la liquidación de la ecotasa, «es inferior a los 3 millones de euros».

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, consideró que la medida es «precipitada» y le instó a «reconsiderarla». El conseller no dijo ni que sí ni que no y recordó que todas las propuestas que se plantearon con los agentes sociales tienen que ser luego desarrolladas. Y ahí enmarcó las referidas a las ayudas a las empresas.

Més per Mallorca y Més Menorca se muestran inflexibles ante la propuesta de recurrir a la ecotasa como moneda de cambio. Desde Més per Mallorca se explicó a este diario que hay otras alternativas que el PSIB estaría dispuesto a tener en cuenta.

Una de ellas, dijeron, es recurrir al fondo de contingencia de los Presupuestos, eso es la partida que se utiliza para cubrir imprevistos. Según esta idea, se podría compensar la falta de liquidez con una cantidad coincidente a la del impuesto turístico pero sin vincularla a ésta.

Més mantiene que nunca dio apoyo en el Consell de Govern a la propuesta de la ecotasa. Sobre este asunto, el vicepresidente Yllanes (de Podemos) dijo que no hubo «ninguna oposición frontal ni de Més ni de Podemos a ninguna de las propuestas» que se pusieron sobre la mesa tras la crisis de Thomas Cook.

Según Yllanes, recurrir al impuesto para afrontar la quiebra «no es pervertir su finalidad pues se diseñó para paliar los efectos del turismo».