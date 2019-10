Ensenyat advierte al PSIB de que no tiene mayoría para dar nada por hecho

La posición de Més per Mallorca no tiene vuelta atrás y no aceptará que el Govern devuelva a algunos hoteles los casi tres millones de euros por cuenta del impuesto de turismo sostenible, la ecotasa, que tienen que liquidar el próximo año.

Esa es una de las medidas del ejecutivo de las Islas por la quiebra de Thomas Cook que se anunciaron la semana pasada y que todavía no se ha concretado.

Miquel Ensenyat, portavoz parlamentario de Més per Mallorca, afirmó este lunes que «el PSIB no tiene mayoría absoluta, gobierna en coalición y no puede dar nada por hecho». Para Ensenyat, no cobrar a los hoteles un impuesto que los clientes de los hoteles ya han pagado sería «una estafa».

El portavoz ecosoberanista se expresó así después de que la portavoz socialista, Silvia Cano, afirmara que «todos estaban de acuerdo» con la medida. Cano enmarcó el desmarque de Més en «una estrategia interna».

La socialista iba en línea con otras voces de su partido, el PSIB, que habían aludido a «la falta de liderazgo» de Més y a que sus representantes en el Govern decían una cosa y los de la dirección del partido otra. La consellera Fina Santiago sí había mostrado su oposición a la propuesta.

Ensenyat, visiblemente molesto con el PSIB, indicó que su grupo es leal a lo recogido en los Acords de Bellver, pero defendió su derecho a expresar divergencia en otras cuestiones. Y también advirtió: «No se puede anunciar nada que no haya sido acordado previamente en el Govern. Si estamos en el Govern, estamos con todas las consecuencias, no únicamente para ocuparnos de Medi Ambient y Afers Socials». Més no es el único partido que empieza a cuestionarse la legalidad, ni la oportunidad de la medida. Aunque Podemos no la ha cuestionado públicamente, cada vez son más las voces críticas.

Incluso el PP y Ciudadanos (Cs) dudan y han presentado preguntas en este sentido. El jueves comparece el conseller Iago Negueruela (Turisme) en el Parlament.

Gabriel Company (PP) esperará a la respuesta de Negueruela. Patricia Guasp (Cs) se preguntó «cómo van a articular el retorno de la recaudación» a los hoteleros afectados, y añadió que «legalmente chirría por todos los lados» esta iniciativa.

Techo de gasto

El pleno del Parlament ratificará este martes el hecho de gasto que servirá al Ejecutivo balear para aprobar los Presupuestos de 2020. La consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, comparece para explicarlo. Al pleno no asistirá la presidenta Armengol (estará en Bruselas) pero eso no evitará las críticas. El presidente del PP, Gabriel Company, acusó a Armengol de «falsear los ingresos». El techo de gasto se fija sin saber cuál será la aportación estatal.